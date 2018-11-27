Пока нет объективных, фундаментальных причин для роста нефтяных котировок - ИК "ФИНАМ"

"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов теряет в пределах 0.5%, драгоценные металлы растут, в пределах 0.2%, а вот цены на нефть после семи недельного обвала растут на 1%. Пока нет объективных, фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их судьба будет обсуждаться на саммите G20. Очередная встреча картеля ОПЕК+ пройдёт уже скоро, 6 декабря", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.