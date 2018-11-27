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27 ноября 2018 года 15:13
Считаем локальные выпуски "Системы" достаточно привлекательными - БКС Глобал Маркетс
"АФК "Система" (NR/B+/BB-): 3К18 по МСФО - умеренно позитивные результаты. Выручка повысилась на 6% к/к - до $9,1 млрд, EBITDA - на 5% к/к - до $3,2 млрд, рентабельность по EBITDA практически не изменилась - 36,2%. Чистый долг сократился на 1% - до $8,9 млрд, соотношение Чистый долг/EBITDA снизилось до 2,2x против 2,5x в 1П18. Долг корпоративного центра немного вырос до $3,5 млрд против $3,4 млрд в 1П18. "Система" не будет выплачивать дивиденды за 9М18, а направит средства на погашение долга. Мы считаем локальные выпуски "Системы" достаточно привлекательными, учитывая доходность около 10% при дюрации ниже 3 лет, AFKSRU 19 инвестиционных идей не предполагает, торгуясь по цене выше номинала, с погашением в мае 2019 г." - отмечают в БКС Глобал Маркетс.
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27 ноября 2018 года 19:42
Москва. 27 ноября. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль растерял значительную часть утреннего прироста, но продолжает умеренно повышаться к бивалютной корзине на фоне ослабления рисков дальнейшего разрастания российско-украинского конфликта. читать дальше
.27 ноября 2018 года 19:35
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ во вторник вырос в рамках коррекции после отката в начале недели из-за эскалации конфликта России и Украины; индекс МосБиржи поднялся к 2340 пунктам во главе с обновившими исторический максимум акциями "Норникеля". читать дальше
.27 ноября 2018 года 18:51
Москва. 27 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник стабилизировались и не демонстрируют яркой динамики после заметного падения накануне, произошедшего под давлением ухудшения российско-украинских отношений из-за инцидента в Керченском проливе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.27 ноября 2018 года 18:50
Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее на фоне роста геополитических рисков, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Отсутствие дальнейшего роста напряженности и усиления санкционной риторики стали поводом для фиксации прибыли по... читать дальше
.27 ноября 2018 года 18:30
"Отечественная валюта постепенно восстанавливается после падения вначале текущей недели. Однако назвать это восстановление полноценной коррекцией язык не поворачивается. Любая попытка рубля укрепиться тут же встречает сопротивление спекулянтов. В целом это замечательно укладывается в наш ранее... читать дальше
.27 ноября 2018 года 18:05
окончанию торгов вторника российские индексы торгуется на "зеленой" территории, от мечают эксперты компании "Алор Брокер". При этом индикаторы находятся ниже важных психологических отметок 2320 пунктов по индексу МосБиржи и 1100 пунктов по РТС, что доказывает слабость "быков". Для уверенного роста... читать дальше
.27 ноября 2018 года 17:35
"Для сталелитейных предприятий Китая наступает сложный период, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - В течение большей части 2018 года они получали сверхдоходы, но в последнее время цены на продукцию и прибыль резко упали на фоне сокращения спроса из-за... читать дальше
.27 ноября 2018 года 17:13
"Нефтяные цены во второй половине дня вторника фиксируются в диапазоне $60-61. Полагаем, что до заседания ОПЕК+ на рынке вряд ли сформируется импульс, способный вывести котировки из данного коридора. Понижательное движение ниже отметок в $60/барр., по нашим оценкам, носило характер проверки... читать дальше
.27 ноября 2018 года 16:50
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.27 ноября 2018 года 16:29
"Отечественный рынок акций, в отличие от американского, может завершить день в "плюсе", так как весьма неплохо корректирует падение днём ранее. Внешняя реакция на события в Керченском проливе оказалась слабой, что снижает риски немедленных и жёстких последствий. Соответственно, есть шанс на то,... читать дальше
.27 ноября 2018 года 16:09
"Российская валюта укреплялась вместе с "коллегами по сырьевому цеху". Впрочем, динамика в рубле была более сильной, что также можно связать с ослаблением неожиданно возникших рисков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,75%,... читать дальше
.27 ноября 2018 года 15:52
Москва. 27 ноября. Доллар США и евро уменьшили утренние темпы снижения, но продолжают слабеть на "Московской бирже" во вторник днем; рубль демонстрирует умеренное восстановление к бивалютной корзине после гэпа при открытии, связанного с отсутствием признаков эскалации российского-украинского конфликта. читать дальше
.27 ноября 2018 года 15:45
"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов теряет в пределах 0.5%, драгоценные металлы растут, в пределах 0.2%, а вот цены на нефть после семи недельного обвала растут на 1%. Пока нет объективных, фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их... читать дальше
.27 ноября 2018 года 15:00
"Инцидент в Керченском проливе, в результате которого корабли ВМС Украины были обстреляны Россией, вновь напомнил о рисках санкций: возникли опасения, что демократы ускорят рассмотрение законопроекта о "кремлевской агрессии". Участники рынка довольно чувствительно отнеслись к новости: доходности... читать дальше
.27 ноября 2018 года 14:41
"Нефтяные цены утром восстанавливались после нисходящего импульса, произошедшего на старте сессии. Однако затем котировки перешли к планомерному снижению, усилив его в начале российских торгов. К текущему моменту нефть отыграла все дневные потери, сейчас Brent торгуется в умеренном "плюсе" на... читать дальше
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