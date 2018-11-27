Проблемы Европы подогревают спрос на доллар - eToro

"Американская валюта продолжает укрепляться практически по всему спектру рынка. Этому способствует ряд факторов. Евро не ощутил заметного облегчения от разговоров о возможном снижении целевого уровня дефицита бюджета Италии до 2,2%. Во-первых, пока все на уровне слухов, а во-вторых, еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьера Московиси сегодня выразил беспокойство по поводу итальянского бюджета, а также добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите G20. А значит, в преддверии этого события уклонение от рисков может усилиться, что дополнительно поддержит доллар. Фунт тем временем тоже продолжает обороняться, вернувшись под отметку 1.28 на фоне дальнейшего угасания надежд на одобрение сделки британским парламентом. Помимо неопределенности, на стерлинг давят опасения относительно существенного сокращения экономики Великобритании даже в случае выхода со сделкой. Еще одним фактором поддержки USD служит обстановка на сырьевых площадках. Падение цен на нефть возобновилось после вчерашнего скромного восстановления. А нестабильное отношение к риску только усиливает влияние медведей.

Другими словами, многочисленные опасения и страхи инвесторов, накопившиеся перед началом аргентинского саммита, выступают в качестве драйверов спроса на американскую валюту в качестве актива-убежища. Так что если грядущая встреча лидеров "Большой двадцатки" не принесет прогресса в торговых отношениях США и Китая, вопросах Брекзита, итальянского бюджета и ситуации на рынке нефти, USD продолжит пользоваться своим защитным статусом", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.