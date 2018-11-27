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27 ноября 2018 года 12:50
Проблемы Европы подогревают спрос на доллар - eToro
"Американская валюта продолжает укрепляться практически по всему спектру рынка. Этому способствует ряд факторов. Евро не ощутил заметного облегчения от разговоров о возможном снижении целевого уровня дефицита бюджета Италии до 2,2%. Во-первых, пока все на уровне слухов, а во-вторых, еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьера Московиси сегодня выразил беспокойство по поводу итальянского бюджета, а также добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите G20. А значит, в преддверии этого события уклонение от рисков может усилиться, что дополнительно поддержит доллар. Фунт тем временем тоже продолжает обороняться, вернувшись под отметку 1.28 на фоне дальнейшего угасания надежд на одобрение сделки британским парламентом. Помимо неопределенности, на стерлинг давят опасения относительно существенного сокращения экономики Великобритании даже в случае выхода со сделкой. Еще одним фактором поддержки USD служит обстановка на сырьевых площадках. Падение цен на нефть возобновилось после вчерашнего скромного восстановления. А нестабильное отношение к риску только усиливает влияние медведей. Другими словами, многочисленные опасения и страхи инвесторов, накопившиеся перед началом аргентинского саммита, выступают в качестве драйверов спроса на американскую валюту в качестве актива-убежища. Так что если грядущая встреча лидеров "Большой двадцатки" не принесет прогресса в торговых отношениях США и Китая, вопросах Брекзита, итальянского бюджета и ситуации на рынке нефти, USD продолжит пользоваться своим защитным статусом", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
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27 ноября 2018 года 19:42
Москва. 27 ноября. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль растерял значительную часть утреннего прироста, но продолжает умеренно повышаться к бивалютной корзине на фоне ослабления рисков дальнейшего разрастания российско-украинского конфликта. читать дальше
.27 ноября 2018 года 19:35
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ во вторник вырос в рамках коррекции после отката в начале недели из-за эскалации конфликта России и Украины; индекс МосБиржи поднялся к 2340 пунктам во главе с обновившими исторический максимум акциями "Норникеля". читать дальше
.27 ноября 2018 года 18:51
Москва. 27 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник стабилизировались и не демонстрируют яркой динамики после заметного падения накануне, произошедшего под давлением ухудшения российско-украинских отношений из-за инцидента в Керченском проливе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.27 ноября 2018 года 18:50
Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее на фоне роста геополитических рисков, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Отсутствие дальнейшего роста напряженности и усиления санкционной риторики стали поводом для фиксации прибыли по... читать дальше
.27 ноября 2018 года 18:30
"Отечественная валюта постепенно восстанавливается после падения вначале текущей недели. Однако назвать это восстановление полноценной коррекцией язык не поворачивается. Любая попытка рубля укрепиться тут же встречает сопротивление спекулянтов. В целом это замечательно укладывается в наш ранее... читать дальше
.27 ноября 2018 года 18:05
окончанию торгов вторника российские индексы торгуется на "зеленой" территории, от мечают эксперты компании "Алор Брокер". При этом индикаторы находятся ниже важных психологических отметок 2320 пунктов по индексу МосБиржи и 1100 пунктов по РТС, что доказывает слабость "быков". Для уверенного роста... читать дальше
.27 ноября 2018 года 17:35
"Для сталелитейных предприятий Китая наступает сложный период, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - В течение большей части 2018 года они получали сверхдоходы, но в последнее время цены на продукцию и прибыль резко упали на фоне сокращения спроса из-за... читать дальше
.27 ноября 2018 года 17:13
"Нефтяные цены во второй половине дня вторника фиксируются в диапазоне $60-61. Полагаем, что до заседания ОПЕК+ на рынке вряд ли сформируется импульс, способный вывести котировки из данного коридора. Понижательное движение ниже отметок в $60/барр., по нашим оценкам, носило характер проверки... читать дальше
.27 ноября 2018 года 16:50
"Сегодня Минфин объявил о размещении российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, на срок 7 лет. Ориентир ставки купона 3% предполагает премию около 250 б.п. к "свопам". Сбор заявок завершится сегодня, расчеты произойдут 4 декабря. Расчеты будут проходить при участии как Euroclear,... читать дальше
.27 ноября 2018 года 16:29
"Отечественный рынок акций, в отличие от американского, может завершить день в "плюсе", так как весьма неплохо корректирует падение днём ранее. Внешняя реакция на события в Керченском проливе оказалась слабой, что снижает риски немедленных и жёстких последствий. Соответственно, есть шанс на то,... читать дальше
.27 ноября 2018 года 16:09
"Российская валюта укреплялась вместе с "коллегами по сырьевому цеху". Впрочем, динамика в рубле была более сильной, что также можно связать с ослаблением неожиданно возникших рисков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,75%,... читать дальше
.27 ноября 2018 года 15:52
Москва. 27 ноября. Доллар США и евро уменьшили утренние темпы снижения, но продолжают слабеть на "Московской бирже" во вторник днем; рубль демонстрирует умеренное восстановление к бивалютной корзине после гэпа при открытии, связанного с отсутствием признаков эскалации российского-украинского конфликта. читать дальше
.27 ноября 2018 года 15:45
"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов теряет в пределах 0.5%, драгоценные металлы растут, в пределах 0.2%, а вот цены на нефть после семи недельного обвала растут на 1%. Пока нет объективных, фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их... читать дальше
.27 ноября 2018 года 15:13
умеренно позитивные результаты. Выручка повысилась на 6% к/к - до $9,1 млрд, EBITDA - на 5% к/к - до $3,2 млрд, рентабельность по EBITDA практически не изменилась - 36,2%. Чистый долг сократился на 1% - до $8,9 млрд, соотношение Чистый долг/EBITDA снизилось до 2,2x против 2,5x в 1П18. Долг... читать дальше
.27 ноября 2018 года 15:00
"Инцидент в Керченском проливе, в результате которого корабли ВМС Украины были обстреляны Россией, вновь напомнил о рисках санкций: возникли опасения, что демократы ускорят рассмотрение законопроекта о "кремлевской агрессии". Участники рынка довольно чувствительно отнеслись к новости: доходности... читать дальше
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