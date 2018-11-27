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27 ноября 2018 года 11:48

Рынок акций РФ утром вырос в рамках коррекции, индекс РТС протестировал 1100п и залег в боковик

Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник скорректировался вверх после негативного начала недели из-за керченского инцидента, усугубившего конфликт России и Украины; индекс РТС протестировал рубеж 1100 пунктов, после чего рынок залег в боковик.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2325,79 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1097,74 пункта (+1,3%, максимум сессии - 1101,96 пункта); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 66,75 рубля (-0,35 рубля).

В ООН призывают РФ и Украину проявить сдержанность и не допустить эскалации кризиса. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и их европейские партнеры недовольны обострением отношений между РФ и Украиной и предпринимают усилия по решению проблемы.

Подорожали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,1% и +2,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%).

Просели "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2% и -0,4% "префы").

Индексы в США в понедельник выросли, отыграв часть падения прошлой недели, которая стала для рынка акций США худшей неделей перед Днем благодарения за 7 лет. Позитивным фактором для рынка в понедельник стало восстановление цен на нефть после обвала в предыдущие сессии.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,6%, Китай просел на 0,04%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Негативом для Китая стали известия, что президент США Д.Трамп все же намерен повысить пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд со следующего года. Встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе является одним из наиболее ожидаемых событий недели. Однако участники рынка все меньше рассчитывают на то, что два лидера смогут проложить путь к существенному потеплению отношений.

Нефть во вторник умеренно дешевеет после роста накануне в ожидании новых договоренностей ведущих производителей сырья. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $60,2 за баррель (-0,6% и +2,8% в понедельник), январская цена WTI - $51,14 за баррель (-1% и +2,4% накануне).

Участники рынка рассчитывают на встречу представителей России и Саудовской Аравии уже на этой неделе - на полях саммита G20 в Аргентине, который стартует в пятницу. Предполагается, что они обсудят ситуацию на нефтяном рынке перед встречей ОПЕК, намеченной на 6 декабря.

Ранее нефть подешевела седьмую неделю подряд, до минимума более чем за год. Fitch Solutions, подразделение международного рейтингового агентства, ухудшило прогноз цены Brent на 2019 год во второй раз с начала ноября - с $81 до $75 за баррель.

Как отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт, во вторник на внешних рынках интерес к рисковым активам постепенно угасает, проседает Европа, несмотря на позитивные сигналы с итальянского фронта, где власти, похоже, решили пойти на уступки ЕС и снизить целевой уровень дефицита бюджета до 2,2% ВВП.

Едва зародившийся оптимизм инвесторов подорвал Д.Трамп, который охладил ожидания в преддверии саммита G20 в Аргентине. В частности, американский лидер подтвердил, что Вашингтон вряд ли отступится от своего намерения повысить пошлины с 10% до 25% на ввоз товаров из Поднебесной на $200 млрд. Российский рынок акций отыгрывает потери понедельника, понесенные из-за резкого ухудшения геополитического фона после инцидента в Керченском проливе.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, реакция западных стран на события в Керченском проливе носит пока сдержанный характер - есть осуждение произошедшего, но стороны активно призывают к деэскалации конфликта, и какой-либо сверхжесткой риторики в отношении РФ пока не наблюдается.

Участники рынков ждут саммита G20 в конце недели. В ходе общения с журналистами президент США Д.Трамп заявил, что "мог бы заключить торговую сделку с Китаем", если другая сторона "будет относиться к США справедливо". Если же торговые переговоры окажутся безрезультатными, Д.Трамп пообещал ввести пошлины в отношении оставшихся китайских товаров на сумму $267 млрд. Ажиотаж вокруг предстоящей встречи все время подогревается, и если по факту проведения саммита будет заключено хотя бы рамочное соглашение и инвесторы поверят в отсутствие ужесточения пошлин с начала следующего года, аппетит к риску на глобальных рынках может значительно улучшиться. В противном случае на глобальные рынки может достаточно быстро вернуться негатив.

На российском рынке по мере затухания эмоций от событий в Керчи и на фоне локального улучшения риск-аппетита на глобальных рынках и стабилизации нефтяных котировок индексы могут начать постепенно восстанавливаться. На горизонте ближайших торговых сессий ожидается возврат индекса МосБиржи к отметке 2350 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, реакция в Европе и США на происшествие в Керченском проливе была весьма сдержанной. Вероятно, что "коллективный Запад" не готов играть в игры, автором которых не является сам. Поэтому незначительное падение отечественных индексов становится вполне логичным. Более того, если ситуация сохранится на прежнем уровне, то потери могут быть быстро отыграны. Во всяком случае, поводов для дальнейших активных продаж уже нет, хотя российский рынок может отреагировать на снижение перспектив договоренностей между США и Китаем.

Между тем, сокращение экономических связей КНР и США может означать расширение таковых между КНР и РФ, а это уже позитивно для отечественных акций, считает аналитик.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что инвесторы не увидели жесткой реакции Запада на украинскую провокацию в Керченском проливе с обвинениями России в происшедшем инциденте. В итоге рынок акций РФ начал отыгрывать излишнюю перепроданность и подъем внешних площадок в начале недели. Для акций Сбербанка целью роста выступает область 196-198 рублей, для "Газпрома" - 155 рублей.

В тоже время негативные сигналы подает нефть - Brent хоть и закрепилась выше $60 за баррель, но при попытках преодолеть $61 за баррель начинаются массированные продажи, уводящие котировки вниз. Поскольку страхи продолжения обвала нефти еще велики, то желающих бороться с сильным давлением вниз находится немного, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+3,7%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+3,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,1%).

Подешевели бумаги "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-4,7%), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (-4,4%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,475 млрд рублей (из них 3,444 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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