Ориентирами для цен на нефть Brent на неделе продолжат выступать отметки 58-62/bbl - "Нордеа Банк"

"В понедельник на нефтяном рынке наблюдалась коррекция: фьючерсные контракты на Brent и WTI достигали 60.5$/bbl и 51.9$/bbl, соответственно. Данное движение рынка выглядит логичным после значительного падения цен на прошлой неделе: игроки закрывают часть позиции, что повышает нефтяные котировки. Тем не менее, напряженность на нефтяном рынке сохраняется ввиду роста предложения (добыча нефти в Саудовской Аравии достигла рекордных 11.2 mbd) и неопределенности спроса на энергоресурсы. Так, уже в ходе сегодняшних торгов цены на нефть вновь вернулись к отрицательной динамике. В вечерние часы в фокусе рынка будет публикация данных от Американского института нефти (00:30 мск) об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. По предварительным оценкам отраслевых аналитиков запасы сырья могут сократиться впервые за 10 недель на 1 mbd. Однако вряд ли стоит рассчитывать на смену настроений на рынке до появления более четких сигналов в отношении дальнейших действий ОПЕК+. Не исключено, что определенная информация по данной теме может появиться на рынке еще до заседания ОПЕК в начале декабря. Так, президент РФ может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии на полях саммита G20. Ориентирами для цен на нефть Brent на неделе продолжат выступать отметки 58-62/bbl", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".