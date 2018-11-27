В сложившихся условиях Минфину, вероятно, придется ограничить предложение ОФЗ или вовсе отменить аукционы - РФПИ

"Улучшение настроений на глобальных рынках снизило спрос на "защитные" US-Treasuries, поэтому их доходности повысились на 3-4 б.п. Реакция большинства ЕМ рынков была смешанной, а в случае российских "бондов" по вышеуказанным причинам преобладали заметные продажи. Так, суверенные евробонды добавляли 5-16 б.п. в доходности, а кривая ОФЗ сместилась выше на 8-13 б.п. Неопределенность относительно геополитических факторов возросла, поэтому рассчитывать на стабилизацию рынка в ближайшее время можно будет лишь при ее значительном уменьшении. Также в сложившихся условиях Минфину, вероятно, придется ограничить предложение ОФЗ или вовсе отменить аукционы", - отмечают в РФПИ.