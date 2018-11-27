Рубль отскочил вверх к доллару и евро на старте торгов вторника после существенной просадки накануне

Москва. 27 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль после падения накануне корректируется вверх к бивалютной корзине на фоне отсутствия признаков эскалации российского-украинского конфликта.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,63-67,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,86 руб./$1 (-24,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 75,76 руб./EUR1 (-23 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 23,96 копейки к уровню закрытия понедельника, до 70,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,78 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 19,45 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов после существенного снижения накануне. Участники торгов приостановили продажи российского рубля в связи с отсутствием новых признаков ухудшения российско-украинских отношений после воскресного инцидента в Керченском проливе.

В ООН призвали РФ и Украину проявить сдержанность и не допустить эскалации кризиса. "Мы настоятельно призываем Россию и Украину воздержаться от любого усиления агрессивных действий или риторики", - сказала замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании СБ ООН.

При этом члены Совета Безопасности ООН в понедельник не приняли российскую повестку заседания по кризису с Украиной. Повесткой срочного заседания СБ ООН по ситуации в Азовском море, запрошенного Россией, было "Нарушение границ Российской Федерации".

Нефть на азиатских торгах во вторник возобновила снижение после активного роста накануне, инвесторы ждут новых договоренностей ведущих производителей.

Участники рынка рассчитывают на встречу представителей России и Саудовской Аравии уже на этой неделе - на полях саммита G20 в Аргентине, который стартует в пятницу. Предполагается, что они обсудят ситуацию на нефтяном рынке перед встречей ОПЕК, намеченной на 6 декабря.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 0,54% - до $60,23 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,79%, до $51,22 за баррель.

В понедельник контракты Brent подорожали на 2,8% - до $60,48 за баррель, контракты WTI выросли в цене самыми быстрыми темпами с начала октября - на 2,4%, до $51,63 за баррель.

Ранее нефть подешевела седьмую неделю подряд, до минимума более чем за год.