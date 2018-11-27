Рубль сможет неплохо подрасти - Алор Брокер

"Вчерашним снижением рубль снял техническую перекупленность, образовавшуюся практически безоткатным ростом российской валюты с 13 ноября. Внешний валютный фон для рубля с утра складывается нейтральный: доллар практически не меняется к основным мировым валютам. Однако уменьшение политических рисков, на чем рубль вчера и обвалился, позволит ему сегодня неплохо подрасти. Российская валюта вряд ли сможет сегодня уйди в диапазон 65-65,5 за доллар, который она не может пробить вниз с конца сентября, но покорить цель 66 рублю вполне под силу", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.