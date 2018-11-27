27 ноября 2018 года 09:59
Утренние прогнозы: рынок акций предпочтет консолидацию у отметки 2300 пунктов индекса ММВБ
В понедельник рынок акций упал из-за обострения конфликта между Россией и Украиной, индекс МосБиржи составил 2308,5 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1084,17 пункта (-2,6%). Сегодня утром аналитики констатируют, что реакция рынка была слишком нервной и рассчитывают на нейтральную динамику котировок.
Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Перед открытием российского фондового рынка во вторник ситуация на внешних площадках складывается нейтральная, фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, цены на энергоносители и металлы снижаются. Ключевым негативным фактором для российского фондового рынка остается ситуация с перехватом украинских судов в Черном море. В случае эскалации конфликта с украинской стороной мы не исключаем введения дополнительных санкций со стороны ЕС и США. Ближайшим уровнем поддержки по индексу МосБиржи выступает уровень 2296 пунктов, целью роста станет значение 2321 пункт. По индексу РТС поддержка расположена на 1070 пунктах, целью возможного роста станет уровень 1098 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,3%, вблизи отметки 2310 пунктов. В качестве ближайших поддержек останутся уровни 2300, 2290 пунктов. Значимыми сопротивлениями выступят отметки 2320, 2330 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся сегодня утром".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Индекс МосБиржи в понедельник потерял около 1,5% и локально опускался ниже отметки в 2300 пунктов. По мере затухания эмоций (от событий в Керчи) и на фоне локального улучшения риск-аппетита на глобальных рынках и стабилизации нефтяных котировок российский рынок может постепенно восстанавливаться. На горизонте ближайших торговых сессий ожидаем возврат индекса МосБиржи к отметке в 2350 пунктов".
Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "Темпы роста азиатских индексов акций во вторник замедлились на фоне угроз со стороны Дональда Трампа повысить ввозные тарифы для китайской продукции в случае, если торговые соглашения не будут подписаны на саммите G20. При этом мы полагаем, что в ожидании прогресса в подготовке этих соглашений между США и Китаем темпы роста как азиатских, так и европейских индексов акций сегодня продолжат замедляться. Стоимость барреля нефти марки Bent закрепилась на отметке $60 в ожидании публикации отраслевой статистики от Американского института нефти. Несмотря на в целом позитивный внешний фон, мы ожидаем дальнейшей консолидации индекса МосБиржи у отметки 2300 пунктов, поскольку по-прежнему рост напряжённости между Россией и Украиной будет в центре внимания инвесторов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможен некоторый "отскок" по индексу РТС - первая реакция рынка на изменение геополитических рисков выглядит избыточно нервной. Вместе с тем влияние геополитического фактора на рынок сохраняется, а значит, восстановление восходящего тренда по индексу РТС пока маловероятно. На валютном рынке в начале торгов возможна небольшая коррекция вниз по паре доллар-рубль".
Опубликовано: /Финмаркет/
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