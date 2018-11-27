На рынке нефти уже не стоит только вопрос об избытке предложения, но существуют и опасения падения спроса - "Открытие Брокер"

"Рост котировок нефти в понедельник на рынке относят к обычной технической коррекции. Между тем проблема перепроизводства сохраняется, и пока признаков её преодоления мало. По данным Reuters, добыча в Саудовской Аравии увеличилась в ноябре до 11,1-11,3 млн баррелей в сутки. Естественно, что производство в РФ и США также находится на рекордном уровне. На рынке говорят, что ограничение добычи по типу прошлого соглашения существенно не повлияет на мировой баланс: если Саудовская Аравия и РФ согласятся убрать с рынка немного лишних баррелей, то показатели производства останутся выше, чем, к примеру, полгода назад. На рынке уже не стоит только вопрос об избытке предложения, но также существуют опасения по поводу падения спроса. Свежие угрозы Д. Трампа по поводу повышения тарифов ставят в неудобное положение товарища Си Цзиньпиня, который редко идёт на уступки под давлением. Соответственно, риски безрезультативных переговоров в рамках G20 существенно возрастают", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.