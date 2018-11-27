Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 27 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также обострения российско-украинских отношений после инцидента в Керченском проливе, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в понедельник, несколько отыграв падение на прошлой неделе, которая стала для рынка акций США худшей неделей перед Днем благодарения за 7 лет. Позитивным фактором для рынка в понедельник стало восстановление цен на нефть после обвала в предыдущие сессии. Эталонные марки Brent и WTI в понедельник подорожали более чем на 2%.

В центре внимания инвесторов также был сектор розничных продаж в связи с так называемым "киберпонедельником". Продажи американских ритейлеров могут вырасти на 18% по сравнению с уровнем того же дня прошлого года и достичь $7,8 млрд, что станет рекордом онлайн-продаж в США, прогнозируют аналитики. Продажи в киберпонедельник, как ожидается, превзойдут уровень "черной пятницы", когда американцы потратили на онлайн-покупки $6,2 млрд, на 24% больше, чем годом ранее.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник, в Гонконге и Шанхае индикаторы снижаются после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что все же намерен повысить пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд со следующего года. Встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе является одним из наиболее ожидаемых событий недели. Однако участники рынка все меньше рассчитывают, что два лидера смогут проложить путь к потеплению отношений.

Гонконгский Hang Seng и индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 потеряли по 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,2%. Вместе с тем японский Nikkei 225 поднялся во вторник на 0,76%. Рынок акций Японии растет вслед за Уолл-стрит на позитивных оценках оборота ритейлеров в "черную пятницу" и "киберпонедельник". Для австралийского S&P/ASX 200 сессия уже завершилась, он вырос на 1%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,8%. Индийский Sensex опустился на 0,2%.

В свою очередь нефтяной рынок перешел к снижению на азиатских торгах во вторник утром после активного роста накануне, инвесторы ждут новых договоренностей ведущих производителей. Участники рынка рассчитывают на встречу представителей России и Саудовской Аравии уже на этой неделе - на полях саммита G20 в Аргентине, который стартует в пятницу. Предполагается, что они обсудят ситуацию на нефтяном рынке перед встречей ОПЕК, намеченной на 6 декабря.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК уменьшилась на 0,54% - до $60,23 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,7%, до $51,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене самыми быстрыми темпами с начала октября - на 2,4% - до $51,63 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,918 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,205 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 ноября снизился на 0,17% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (24-26 ноября) 0,1%, опустившись до 567,34 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-1,45%), "МТС-001P-06" (-0,88%) и "Сбербанк-001-06R" (-0,56%), а в лидерах роста - облигации "АФК Система-001Р-06" (+0,34%), "Газпромбанк БО-17" (+0,27%) и "Транснефть-001P-06" (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершил размещение облигаций объемом 74,26 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 22 ноября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,95% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Срок обращения бумаг - 30 лет. Бумаги размещены по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002.

ГК "Российские автомобильные дороги" завершила размещение 27-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 4 млрд рублей. Бумаги размещались один день - 26 ноября. Купоны годовые, плавающие. Ставка 1-го купона составила 3,5% годовых. Последующие ставки будут зависеть от динамики индекса потребительских цен. Облигации размещались по закрытой подписке. У выпуска амортизационная система погашения. Эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% номинала. А в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Выпуски 001Р-01 - 001Р-04 размещаются в рамках программы классических облигаций объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) 27 ноября начнет сбор заявок на облигации серии Б-1-10 объемом 20 млрд рублей. Книга заявок будет открыта до 17 декабря. Техническое размещение выпуска запланировано на 19 декабря. Облигации размещаются по открытой подписке на полтора года. Последний раз банк размещал среднесрочные облигации в августе. 21 августа ВТБ разместил трехлетние облигации серии Б-1-8 объемом 20 млрд рублей, ориентированные преимущественно на физлиц. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 8,24% годовых. Купоны - квартальные. Данные выпуски размещаются в рамках программы общим объемом до 1 трлн рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 18 декабря начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R, а 21 декабря - структурных облигаций серии ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-42R, объемом по 2 млрд рублей каждая серия. Срок обращения серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R составляет 2 года, серии ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-42R - около 3 лет. Ставка купона обеих серий - 0,01% годовых. Дополнительный доход облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R привязан к динамике котировок акций Tiffany & Co, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и Compagnie Financiere Richemont SA. Дополнительный доход облигаций серии ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-42R привязан к цене меди, никеля и палладия, торгующихся на Лондонской бирже металлов. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-44 в размере 9% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в декабре 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 1,5%. Ставка текущего, 4-го, купона составляет 8,75% годовых.

АО "Нефтегазхолдинг" установило ставку 16-го купона облигаций 4-й серии в размере 9,75% годовых. Облигации 4-й серии объемом 5 млрд рублей компания разместила в июне 2011 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. В 2016 году компания реструктурировала заем. В соответствии с условиями реструктуризации изменен порядок определения 12-14-го купонов, а именно: процентная ставка определена как максимальное значение между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 2 процентных пункта и фиксированной ставкой в 8,85%. Дата погашения облигаций - июнь 2021 года.

Совкомбанк установил ставку 3-4-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 9,25% годовых. Эмитент в декабре 2017 года разместил облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8,9% годовых. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. По облигациям 11 декабря предстоит оферта.

Бинбанк (MOEX: MDMB) установил ставку 9-12-го купонов облигаций выпуска БО-05, а также 8-12-го купонов облигаций серий БО-10 - БО-13 в размере 0,01% годовых. Эмитент в декабре 2014 года разместил облигации серии БО-05 объемом 11 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9% годовых. Бонды имеют 12 полугодовых купонов. По облигациям 10 декабря предстоит оферта. В июне 2015 года эмитент разместил выпуски серий БО-10 - БО-13 общим объемом 15 млрд рублей. Ставка текущего купона по всем выпускам - 0,01% годовых. Бонды имеют 12 полугодовых купонов. По облигациям 10 декабря предстоит оферта.