Участники рынка нефти рассчитывают на встречу представителей России и Саудовской Аравии

Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Нефтяной рынок на азиатских торгах во вторник стабилизировался.

Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в понедельник, несколько отыграв падение на прошлой неделе, которая стала для рынка акций США худшей неделей перед Днем благодарения за 7 лет.

Позитивным фактором для рынка в понедельник стало восстановление цен на нефть после обвала в предыдущие сессии. Эталонные марки Brent и WTI в понедельник подорожали более чем на 2%.

В центре внимания инвесторов также был сектор розничных продаж в связи с так называемым "киберпонедельником". Продажи американских ритейлеров могут вырасти на 18% по сравнению с уровнем того же дня прошлого года и достичь $7,8 млрд, что станет рекордом онлайн-продаж в США, прогнозирует Adobe Digital Insights.

Продажи в киберпонедельник, как ожидается, превзойдут уровень "черной пятницы", когда американцы потратили на онлайн-покупки $6,2 млрд, на 24% больше, чем годом ранее.

На таком позитивном прогнозе капитализация Amazon.com увеличилась на 5,3%, Best Buy - на 2,9%, Target - на 2,8%.

Значительный рост продемонстрировали и бумаги крупнейших американских банков. Котировки Goldman Sachs повысились на 2,6%, JPMorgan Chase - на 2,5%.

Акции Tesla Inc. подорожали на 6,2%. Как заявил в интервью программе "Axios on HBO" основатель компании Илон Маск, фирма была на грани гибели минувшим летом. "В целом мы теряли деньги сумасшедшими темпами, и если бы мы быстро не решили эти проблемы, мы бы погибли. Решить эти проблемы было очень нелегко", - заявил И.Маск, говоря о периоде проблем с производством автомобиля Model 3.

Цена бумаг аптечной сети CVS Health Corp. выросла на 3,5%, котировки акций страховщика Aetna Inc. поднялись на 2,3%. В понедельник Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк одобрил заявку на слияние компаний стоимостью $68 млрд с рядом условий.

Стоимость бумаг General Motors подскочила на 4,8%. В понедельник компания объявила о планах закрыть пять заводов в Северной Америке и два - за пределами региона, а также сократить численность сотрудников в американском подразделении на 15%, уволив более 10 тыс. работников.

Благодаря таким мерам компания планирует добиться увеличения свободного денежного потока на $6 млрд к концу 2020 года, в том числе за счет экономии расходов в размере $4,5 млрд. Средства GM планирует направить на разработки в сфере электромобилей и самоуправляемых автомобилей.

Цена акций Microsoft поднялась на 3,3%, Apple - на 1,4%. В ходе торгов капитализация Microsoft превышала аналогичный показатель Apple, самой дорогой компании США и мира.

Индекс Dow Jones Industrial Average 26 ноября повысился на 354,29 пункта (1,46%) и составил 24640,24 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 40,89 пункта (1,55%) - до 2673,45 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 142,87 пункта (2,06%) и составил 7081,85 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник, в Гонконге и Шанхае индикаторы снижаются после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что все же намерен повысить пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд со следующего года.

Встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе является одним из наиболее ожидаемых событий недели. Однако участники рынка все меньше рассчитывают, что два лидера смогут проложить путь к существенному потеплению отношений.

Гонконгский Hang Seng и индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 потеряли по 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,2%.

Японский Nikkei 225 поднялся во вторник на 0,6%, более широкий индекс Topix - на 0,7%. Рынок акций Японии растет вслед за Уолл-стрит на позитивных оценках оборота ритейлеров в "черную пятницу" и "киберпонедельник".

Для австралийского S&P/ASX 200 сессия уже завершилась, он вырос на 1%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,8%.

Индийский Sensex опустился на 0,2%.

Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP подорожали на торгах в Сиднее на 1,5%, однако остальные компании отрасли преимущественно демонстрируют снижение, в том числе Rio Tinto - на 0,7%.

После того, как нефть в понедельник резко подорожала в Лондоне и Нью-Йорке, восстанавливаясь с минимума более чем за год, японская нефтегазовая корпорация Inpex прибавила 2,2%, австралийская Santos - 2%.

Чипмейкеры и технологические компании Азии в основном демонстрируют положительную динамику, в том числе акции Samsung Electronics подорожали на 0,7% в Сеуле, Tencent - на 1,1% на торгах в Гонконге.

Курсы акций японских экспортеров, включая производителей автомобилей и электроники, активно растут во вторник: Toyota прибавила 1,8%, Honda - 1,5%, Panasonic - 2,7%.

Нефтяной рынок на азиатских торгах во вторник стабилизировался после активного роста накануне, инвесторы ждут новых договоренностей ведущих производителей.

Участники рынка рассчитывают на встречу представителей России и Саудовской Аравии уже на этой неделе - на полях саммита G20 в Аргентине, который стартует в пятницу. Предполагается, что они обсудят ситуацию на нефтяном рынке перед встречей ОПЕК, намеченной на 6 декабря.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 МСК уменьшилась на $0,14 (0,23%) - до $60,34 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $1,68 (2,8%) - до $60,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,26 (0,50%), до $51,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене самыми быстрыми темпами с начала октября - на $1,21 (2,4%) - до $51,63 за баррель.

Ранее нефть подешевела седьмую неделю подряд, до минимума более чем за год.

Fitch Solutions, подразделение международного рейтингового агентства, ухудшило прогноз цены Brent на 2019 год во второй раз с начала ноября - с $81 до $75 за баррель.