Уровень поддержки по индексу МосБиржи - 2296 пунктов, целью роста станет значение 2321 пункт - Инвестиционная палата

"Перед открытием российского фондового рынка во вторник ситуация на внешних площадках складывается нейтральная, фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, цены на энергоносители и металлы снижаются. Ключевым негативным фактором для российского фондового рынка продолжат оставаться ситуация с перехватом украинских судов в Черном море. В случае эскалации конфликта с украинской стороной мы не исключаем введения дополнительных санкций со стороны ЕС и США. Ближайшим уровнем поддержки по индексу МосБиржи выступает уровень 2296 пунктов, целью роста станет значение 2321 пункт. По индексу РТС поддержка расположена на 1070 пунктах, целью возможного роста станет уровень 1098 пунктов", - полагает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.