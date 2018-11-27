На горизонте ближайших торговых сессий ожидаем возврат индекса МосБиржи к отметке в 2350 пунктов - Промсвязьбанк

"Индекс МосБиржи в понедельник потерял около 1,5% и локально опускался ниже отметки в 2300 пунктов. По мере затухания эмоций (от событий в Керчи) и на фоне локального улучшения риск-аппетита на глобальных рынках и стабилизации нефтяных котировок российский рынок может постепенно восстанавливаться. На горизонте ближайших торговых сессий ожидаем возврат индекса МосБиржи к отметке в 2350 пунктов", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.