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26 ноября 2018 года 20:00

Рубль заметно дешевеет к доллару и евро в ожидании дальнейших событий относительно конфликта в Керченском проливе

Москва. 26 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании развития российско-украинского конфликта в Керченском проливе.

Курс доллара США составил 67,09 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 89,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,09 руб./EUR1, поднявшись на 1,02 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 95,13 копейки - до 71,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает уверенно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка ожидают итогов экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском и Черном морях, которое состоится в понедельник в 11:00 по местному времени (19:00 МСК).

Дополнительное давление на курс рубля оказало сообщение о введении военного положения на всей территории Украины и о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО.

"Согласно решению СНБО (. . .) как президент и верховный главнокомандующий ВСУ выполнил свою конституционную обязанность и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября", - сказал президент страны Петр Порошенко. По его предложению, военное положение может быть введено сроком на 30 дней, чтобы оно не накладывалось на начало избирательной кампании.

Договоренность о заседании комиссии Украина-НАТО была достигнута в ходе телефонного разговора П.Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, П.Порошенко проинформировал генсека НАТО об инциденте и действиях Украины в ответ, в том числе о введении режима военного положения.

В свою очередь, Й.Столтенберг выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

Цены на нефть усилили рост вечером в понедельник, Brent вновь торгуется выше $60 за баррель, а WTI - выше $51 за баррель. Цены на нефть пытаются восстановиться после резкого снижения в пятницу, когда Brent подешевела на 6%, а WTI - на 7,7%. Падение рынка было связано с информацией о рекордной добыче нефти в Саудовской Аравии, а также с призывами президента США Дональда Трампа еще больше снизить цены. В целом за минувшую неделю Brent потеряла почти 12% стоимости, WTI - 10,6%.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 3,05%, до $60,84 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,92% - до $51,898 за баррель.

Обвал цен до минимума более чем за год был слишком резким, и если в ближайшие сессии не будет новых негативных факторов, рынок может немного восстановиться, отмечают аналитики.

В центре внимания рынка - заседание ОПЕК, которое пройдет 6 декабря. Однако ряд экспертов считают, что основные договоренности по нефти будут достигнуты раньше - на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев, в ходе торгов понедельника рубль демонстрирует существенное снижение. "Ключевой негативный фактор для рубля - развитие ситуации между Россией и Украиной в Керченском проливе, и не исключено, что эта ситуация может повлечь за собой введение новых санкций в отношении РФ. Кроме того, умеренное негативное влияние на рубль оказывает снижение нефти до отметки $60 за баррель, в то время как снижение курса доллара на мировом валютном рынке и спрос на рублевую ликвидность для уплаты налогов оказывают поддержку рублю. Полагаем, что курс рубля может восстановиться к отметкам 66-66,5 руб./$1 в случае отсутствия резкого ответа западных стран на ситуацию в Керченском проливе. В свою очередь, в целом на неделе поддержку курсу рубля могут оказать ожидания позитивных результатов от встречи президентов РФ и США в конце ноября и от заседания ОПЕК 6 декабря", - сказал Е.Воробьев.

"Рубль сегодня нервно реагирует на осложнение геополитического фона. Днем мы уже говорили о вероятности развития азовской истории, сейчас известно, что она получила продолжение: Украина ввела военное положение сроком на 60 дней. О мобилизации пока не слышно. Во-первых, это дорого. Во-вторых, бессмысленно. Тем не менее, в рублевых парах риски включаются автоматически. Доллар США завершает сегодняшние сложные торги в коридоре 67-67,45 руб./$1, российская валюта вернулась к двухнедельным минимумам. Евро закрывает понедельник в диапазоне 76-76,5 руб./EUR1. Если в паре с долларом рубль перепродан, то в паре с евровалютой рубль, напротив, близок к своему равновесному значению", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 ноября на 84,08 копейки, до 66,5072 руб./$1, и увеличил курс евро на 62,7 копейки, до 75,5655 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник по отношению к пятнице на 96,33 копейки и составил 66,6714 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 89,73 копейки и составил 66,7923 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 461,301 млн, из которых $1 млрд 482,425 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 978,876 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 88,83 копейки, до 75,6262 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,0449 рубля и составил 75,8751 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR756,747 млн, из которых EUR368,488 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR388,259 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов заметно выросли в понедельник, что связано с пиком налоговых выплат. В то же время ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК лишь незначительно изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 7,59% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 5 б.п. - до 7,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 7,94% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 8,41% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 8,49% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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