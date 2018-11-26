Рынок акций РФ упал во главе со Сбербанком на опасениях западных санкций после керченского инцидента

Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с отката из-за усиления политической напряженности между Россией и Украиной после событий в Керченском проливе, которые вызвали опасения введения Западом новых антироссийских санкций; индекс РТС упал к уровню середины сентября, а индекс МосБиржи удержался выше 2300 пунктов за счет ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2308,5 пункта (-1,5%, минимум сессии - 2284,52 пункта), индекс РТС - 1084,17 пункта (-2,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,5%.

Доллар подскочил до 67,08 рубля (+0,89 рубля).

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, не отреагировав на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей Россией было применено оружие, в результате все три судна ВМС Украины задержаны.

Постпредство РФ при Организации объединенных наций сообщило о созыве Совета Безопасности ООН.

Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко отдал распоряжение о приведении соединений и частей в полную боевую готовность на основании решения Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения, сообщили в Генштабе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Киева и заявил, что Украина нарушила ключевые положения международного права, создала угрозу для движения судов в акватории Азовского моря.

Глава Европейского Совета Дональд Туск в понедельник выступил с осуждением действий России в районе Керченского пролива. В ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко Д.Туск заверил, что сделает все возможное для консолидации позиции стран Евросоюза в поддержку Украины в ее отпоре российской агрессии и о продолжении политики санкций.

В лидерах отката выступили акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,5% и -2,8% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%).

Подросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,2%).

В понедельник наметилась восходящая коррекция фондовой Азии (Япония выросла на 0,8%, Китай просел на 0,1%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1-1,6%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 1,4%) на фоне ожиданий замедления подъема процентных ставок в США в 2019 году.

Также инвесторы ждут новостей, касающихся торговых споров США и Китая. В ближайшие дни лидеры двух стран встретятся на саммите G20 в Буэнос-Айресе, однако пока нет ясности о возможных договоренностях.

Нефть в понедельник дорожает после резкого падения по итогам прошлой недели, связанного с рекордами добычи в Саудовской Аравии и призывами президента США Дональда Трампа еще больше снизить цены, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,71 за баррель (+2,8% и -6,1% в пятницу), январская цена WTI - $51,76 за баррель (+2,7% и -7,7% в пятницу).

За предыдущие пять сессий WTI потеряла 10,6% стоимости, Brent - почти 12%. Недельное снижение цены стало уже седьмым подряд. В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.

В центре внимания будет заседание ОПЕК на следующей неделе. Однако ряд экспертов считают, что основные договоренности по нефти будут достигнуты раньше - на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, вечером в понедельник (19:00 МСК) Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по поводу инцидента между Россией и Украиной, также интерес на неделе представляют новости по Brexit и от ЕЦБ, встреча представителей G20.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций весьма бурно отреагировал на события в Керченском проливе, поскольку данное обстоятельство возвращает риски ужесточения внешних ограничений. Наиболее сильное давление испытали бумаги Сбербанка и "Газпрома" (MOEX: GAZP), которые непосредственно связаны вопросами собственности с Украиной. Рост нефти поддержал нефтяной сектор, где лучше рынка выглядели бумаги "Роснефти", по которым сохраняются высокие дивидендные ожидания. Традиционно во времена геополитических рисков спросом пользуются акции производителей драгоценных металлов, за которые на российском рынке отвечают Polymetal (MOEX: POLY) и "Полюс". В остальном ситуация в Керченском проливе пока не несет непосредственных угроз в смысле немедленного принятия новых ограничений против РФ, поэтому вполне возможно использовать текущую просадку для осторожных покупок.

Нефть оказалась сильно перепроданной в последние полтора месяца. Провал котировок на прошлой неделе вновь называют очередной капитуляцией "быков", что предполагает стабилизацию цены и ее коррекцию вверх. Полтора месяца назад число длинных позиций по нефти было близко к рекордным значениям, а на текущий момент объем коротких позиций достиг максимума с октября 2017 года. В агентстве Fitch полагают, что даже соглашение о сокращении добычи на 1-1,4 млн б/с, которое может быть заключено 6 декабря в рамках ОПЕК+, может не исправить ситуацию. На текущий момент рынок испытывает давление как со стороны избыточного предложения, так и замедления роста спроса. В Morgan Stanley отмечают, что нефть также стала заложником фазы падения на финансовых рынках и завершения 10-летнего цикла роста кредитования в Азии.

Американский рынок мощно стартовал на фоне хорошей статистики онлайн-продаж в "черную пятницу". Согласно данным CNBC, по сравнению с прошлым годом объем онлайн-покупок увеличился на 23,6%, а Adobe Analytics Data предлагает оценивать рост в 28%. В любом случае, после очередной разгромной недели на американский рынок вернулись покупатели, а российские индексы пока не нашли оснований для разворота. В Нью-Йорке ожидается заседание СБ ООН по ситуации в Керченском проливе, что может стать источником негативной риторики. Соответственно, отечественный рынок пока не сможет воспользоваться отскоком в нефти и ростом американских индексов, считает А.Кочетков.

По словам руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, российский рынок акций отыгрывает обострение конфликта России с Украиной, этот локальный фактор обусловил отрыв рынка от внешнего фона, где преобладает оптимизм.

Обострение российско-украинских отношений уже спровоцировало критику Москвы со стороны Вашингтона, который заявил, что Россия должна немедленно восстановить свободу плавания через Керченский пролив и позволить украинским судам свободно использовать порты Украины. В связи с этой ситуацией позиция США в отношении РФ может ужесточиться, и тема с жесткими санкциями рискует вернуться на повестку дня. Все это не сулит ничего хорошего как для краткосрочного настроя инвесторов, так и для привлекательности российских активов в целом, считает аналитик.

По мнению эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, рынок акций и рубль отреагировали негативно на новости о вооруженном конфликте в Азовском море. Сейчас самое главное - убедиться, что данный инцидент не разовьется до сценария конфликта в Абхазии и Южной Осетии образца 2008 года, хотя усилия Евросоюза (по факту, лично главы евродипломатии Федерики Могерини), похоже, направлены именно на это.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги в Европе проходят на оптимистичной ноте, что поддерживается новостями из Италии, где правительство согласилось рассмотреть возможность сокращения дефицита бюджета на следующий год с 2,4% до 2% ВВП - такой исход, безусловно, порадовал бы Еврокомиссию. Статистика, тем временем, показала снижение индекса делового оптимизма Ifo в Германии в ноябре со 102,9 до 102 пунктов (ожидалось 102,3 пункта).

Индексы МосБиржи и РТС откатились в район минимумов за октябрь и сентябрь соответственно, после чего отвоевали часть позиций. На рынке опасаются, что напряженность ситуации на Украине может вылиться в очередные ограничения со стороны Запада, поэтому предпочитают избавляться от российских активов. Однако снижение пока носит умеренный характер, отмечает аналитик.

Как отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова, если к конфликту РФ-Украина подключится Совбез ООН, а Запад вспомнит, что хотел при случае "закрутить гайки" в отношении РФ, то для Москвы и российского рынка ближайшие недели будут непростыми. При негативном развитии событий индекс МосБиржи направится в сторону 2250 пунктов и может быть ниже. Нейтральный сценарий предполагает, что через пару дней и в отсутствие новостей рынок "выровняется" в область 2320-2360 пунктов. Индекс РТС вышел за пределы своего среднесрочного коридора 1110-1130 пунктов и направляется в сторону 1080 пунктов, его поддержка расположена около 1175 пунктов.

Украина ввела военное положение сроком на 60 дней, но о мобилизации пока не слышно, поскольку это дорого и бессмысленно, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-7,7%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-3,5%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-3,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,9%).

Подорожали бумаги Polymetal (+4,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,3%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+3,9%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+2,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,333 млрд рублей (из них 22,421 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).