26 ноября 2018 года 18:50
Цены евробондов РФ в понедельник падают на фоне обострения российско-украинских отношений
Москва. 26 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно снижаются на фоне обострения российско-украинских отношений после инцидента в Керченском проливе, что потенциально может грозить объявлением новых санкций против России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, но меньшими темпами, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов в доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 17 базисных пунктов по отношению к закрытию 23 ноября и составила 108,16% от номинала, что соответствует доходности 4,80% годовых (рост на 5,5 пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 9 базисных пунктов - до 97,59% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 2,855% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 2 пункта и составил 194,5 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 96 базисных пунктов - до 102,61% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 5,68% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 105 базисных пунктов - до 99,58% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 5,66% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 83 базисных пункта - 96,77% от номинала, что соответствует доходности 5,28% годовых (рост на 14 пунктов к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 60 базисных пунктов, до 100,97% от номинала (доходность выросла на 13,5 пункта - до 4,645% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 84 базисных пункта - до 89,84% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 6% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 83 базисных пункта, до 93,05% от номинала (доходность выросла на 13 пунктов - до 5,27% годовых).
"Суверенные евробонды РФ сегодня показывают существенное ценовое снижение. В частности, котировки еврооблигаций с погашением в 2047 году снизились в цене на 1 процентный пункт - с 90,75% до 89,7% номинала. Ключевой фактор влияния сегодня - развитие ситуации между Россией и Украиной в Керченском проливе. Не исключено, что эта ситуация может повлечь за собой введение новых санкций в отношении РФ, в том числе и на суверенный долг. На этом фоне заметно выросли 5-летние CDS на Россию - показатель прибавил за один день почти 9% и достиг 171 пункта. Также негативное влияние оказывает динамика нефти; несмотря на сегодняшний отскок, котировки Brent находятся лишь немногим выше отметки $60 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев.
"Если не последует резкого ответа от западных стран на инцидент в Керченском проливе, то котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году могут вернуться на уровень в 91% номинала в течение нескольких дней. На неделе поддержку суверенным евробондам РФ могут также оказать ожидания позитивных результатов от встречи президентов РФ и США в конце ноября и от заседания ОПЕК 6 декабря", - считает Е.Воробьев.
Опубликовано: /Финмаркет/
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