Внешнего фона для роста отечественных акций недостаточно - Промсвязьбанк

"В понедельник российский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику. Основным негативным фактором для наших акций стал рост геополитических рисков, что способствовало продажам в наших активах. Хороший внешний фон не смог оказать существенного влияния на их динамику. Так, на рынке энергоносителей наметилось восстановление, что позволило нефти марки Brent подняться выше 60 долларов за баррель. На внешних фондовых площадках также преобладали покупки. В Европе за час до закрытия основные индексы прибавляли в пределах до 1,5%, на фоне договоренностей по Brexit'у и подвижек в вопросе итальянского бюджета, в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,5% и 1,3% соответственно. Несмотря на такой благоприятный внешний фон индекс МосБиржи к 18.30 мск. терял 1,5%, отступив ниже 2310 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Сбербанка, Русала и EN+, потерявшие более 3.5%. Лучше рынка торговались Полиметал и РуссНефть, рост которых составил 3,7% и 2,1% соответственно. Сегодня в ходе сессии индекс МосБиржи протестировал двойную поддержку в виде уровня 2300 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года. Пока "Быкам" удалось удержать позиции выше этой отметки и, в случае нормализации ситуации, уже в ближайшие сессии они могут попытаться развернуть рынок и возобновить восстановление. В случае же пробоя этой поддержки первой целью снижения будет выступать уровень 2250 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.