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26 ноября 2018 года 18:30
БКС ухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2019 году до 1,5%
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогноз роста российской экономики в 2019 году с 2% до 1,5%, поскольку российские власти, столкнувшись с многочисленными трудностями, явно сделали выбор в пользу стабильности даже за счет роста, сообщается в обзоре главного экономиста инвестбанка Владимира Тихомирова. Прогноз роста ВВП РФ на 1,5% по итогам 2018 года не изменился. НАДЕЖДЫ ТАЮТ "Мы подтверждаем наш взгляд на перспективы роста российской экономики в 2018 году, однако должны признать, что наши предыдущие оценки на 2019 год были чрезмерно оптимистичными. В частности, мы переоценили объемы и роль новых госрасходов для экономики в следующем году - ранее мы считали, что усилия правительства в будут более активными", - говорится в обзоре. Основные причины слабости макроэкономических перспектив России, по мнению В.Тихомирова, связаны с внутренними, а не внешними трендами. Правительство видит свою роль не в стимулировании роста или в создании децентрализованной и конкурентоспособной экономики, а, скорее, в качестве гаранта стабильности, консолидатора и главного управляющего ключевыми национальными активами, считает он. "Российская экономика уверенно перешла в защитный режим, который, вероятно, продержится до конца следующего года. Самое точное слово, которое описывает текущее положение дел в экономике, - стабильность. С одной стороны, в условиях все более волатильной внешней конъюнктуры стабильность экономических показателей при низком риске дефолта, консервативной фискальной политике и высоких уровнях запасов - это хорошо. С другой стороны, стабильность также означает, что направления государственной политики, связанные с ускорением роста, реструктуризацией и модернизацией экономики, отходят на второй план", - пишет экономист. Теперь в "БКС Глобал Маркетс" ожидают, что приток государственных инвестиций в инфраструктуру будет более медленным и осторожным. Таким образом, оценка роста инвестиций в основные средства в 2019 году пересмотрена с 4,1% до 3,9%. ИНФЛЯЦИЯ БУДЕТ ВЫШЕ... Кроме того, В.Тихомиров пересмотрел прогноз инфляции в РФ на конец 2019 года с 3,7% до 4,2%, так как ее разгон в начале следующего года, вероятно, окажется более существенным и продолжительным, чем ожидалось ранее. "В дополнение к уже одобренному повышению ставки НДС с 18% до 20% правительство недавно объявило о намерении в январе 2019 года повысить акцизы и тарифы ЖКХ для населения. Соглашение о заморозке оптовых цен на бензин, заключенное между правительством и российскими нефтедобывающими компаниями, скорее всего, смягчит давление на потребительские цены в начале следующего года, однако после истечения соглашения в конце марта 2019 года розничные цены на бензин, вероятно, возобновят рост, что подстегнет инфляцию", - пишет экономист. А РУБЛЬ - НИЖЕ Аналитик также понизил прогноз курса рубля в 2019 году. "Повышение волатильности в геополитике и на мировых рынках вызовет более заметное снижение аппетита к риску, что предполагает усиление давления на рубль. В то время как мы подтверждаем наш прогноз цен на нефть марки Brent на следующий год на уровне $75 за баррель, теперь мы ожидаем, что к концу следующего года рубль окажется на уровне 61,7 руб./$1, а средний курс составит 62,9 руб./$1. Ранее мы прогнозировали 60,2 руб./$1 к концу 2019 года и 61,8 руб./$1 в среднем по году", - говорится в обзоре В.Тихомирова. НЕУДАЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ Сочетание ускорения инфляции, ослабления рубля и сокращения государственных расходов - не очень хорошая новость для российского потребителя. "Хотя отчасти отрицательное влияние на рост реальных доходов в следующем году будет компенсировано запланированным повышением пенсий по старости, мы ожидаем, что рост располагаемых доходов замедлится с 1,5% в 2018 году до 1,4% в 2019 году. Оборот розничной торговли увеличится существенно меньше в следующем году - на 1,7% против 2,5% по итогам 2018 года", - полагает эксперт. ВНЕШНИЕ РИСКИ Экономист выделяет три основных внешних фактора, которые играют значительную роль в формировании макроэкономических трендов в России. Во-первых, торговая и санкционная войны быстро подрывают доверие инвесторов к мировой экономике и повышают риски глубокой коррекции на мировых рынках, в том числе на сырьевых рынках. На этом фоне возрастает уязвимость российской экономики к внешним потрясениям, отмечает В.Тихомиров. Во-вторых, экономист не видит конца санкционным рискам. В то время как российская экономика адаптировалась, нависающая угроза новых санкций снижает доверие инвесторов, блокирует потоки новых частных инвестиций и вызывает отток внутреннего капитала. И, наконец, растущая волатильность на валютных и сырьевых рынках повышает риски для экспортеров и компаний, ориентированных на внутренний рынок, поскольку заставляет их закладывать дополнительные антикризисные резервы в свои бизнес-планы и стратегии роста.
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26 ноября 2018 года 20:00
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