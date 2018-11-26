На данный момент нет веских причин, которые позволили бы нефти отвоевать былые позиции - FxPro

Всего за неделю нефть обвалилась на 12%, констатирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. С пиковых уровней октября Brent потеряла почти треть. В пятницу мы увидели, что подобное ослабление не остается незамеченным на глобальных рынках. Так, S&P500 закрыл прошлую неделю на минимальных уровнях с мая.

"Хотя в среднесрочной перспективе столь низкие котировки "черного золота" и подстегивают экономический рост, все же резкие обвалы вызывают цепную реакцию, утягивая вниз другие рисковые активы, - отмечает эксперт. - Одни за другим пошли вниз курсы акций энергетического сектора, что, в свою очередь, надавило на фондовые индексы в целом. С подобной реакцией мы сталкивались в 2014-м. Как и тогда, за "демонстративным" снижением стоит целый ряд факторов: увеличение объемов добычи, замедление темпов роста потребления и ужесточение денежно-кредитной политики США. Кстати, именно новости из Америки и дали старт снижению нефти в октябре. Рынок уже до этого считался перегретым, но настрой ФРС "повысить ставку выше нейтрального уровня" вернул внимание рынков к дисбалансу спроса и предложения. Позже это снижение ускорилось, когда спад добычи Ирана оказался не столь уж сильным, а желающие отобрать его долю выстроились в длинную очередь".

Сегодня в первой половине дня котировки нефти все же попытались взобраться выше важных круглых уровней: $60 за Brent и $50 WTI. Однако на данный момент, по мнению аналитика, нет столько же веских причин, которые позволили бы нефти отвоевать былые позиции.

"Крупнейшие производители продолжают борьбу за долю рынка, наращивая добычу; ключевые регионы потребления - Европа, США, Азия - замедляют темпы роста; Центральные банки не спешат отказываться от планов ужесточения политики, - указывает Александр Купцикевич. - Справедливости ради отметим, что Пауэлл из ФРС все же говорил о возможности сделать паузу в "затягивании политических поясов", и это ослабило доллар, негавтивно повлияв на доходность американских долговых бумаг. Напомним, что в 2016-м, помимо обещаний ОПЕК и России урезать добычу для стабилизации рынка, были предприняты действия со стороны ключевых мировых Центробанков. ФРС, ЕЦБ и Банк Японии заняли более мягкую позицию в денежно-кредитной политике, а азиатские страны усилили рост. Все вместе эти факторы тогда развернули нефть вверх. В нынешней ситуации подобных спасительных факторов мы, увы, не наблюдаем".