Sova Capital снизила рейтинг GDR О'Кей до "продавать" после переоценки сектора

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для GDR "О'Кей" была понижена рекомендация до "продавать".

В то же время для GDR Х5 и "Ленты" была подтверждена рекомендация "покупать", а для акций и GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) - "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков для GDR (цены в долларах США):

Прогнозная цена Магнит - 13,0 (текущая цена - 13,1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Магнит (для акций; цены в рублях) - 3790,0 (текущая цена - 3461,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Х5 - 34,0 (текущая цена - 24,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Лента - 4,8 (текущая цена - 3,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена О'Кей - 1,2 (текущая цена - 1,7), рекомендация - продавать.