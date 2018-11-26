Доллар пойдет наверх к отметке 67 рублей, а евро - к 76,5 рублям при негативном внешнем фоне - ГК "Форекс Клуб"

"Курс евро на Мосбирже в понедельник превысил 76 рублей, вернувшись к уровням середины ноября. На 14:42 курс доллара расчетами "завтра" увеличился на 63,5 копейки, поднявшись до 66,83 рубля, а курс евро - на 95 копеек, до 76,01 рубля. Существенное ослабление российской валюты наблюдается на фоне негативных внешних сигналов и вопреки росту цен на нефть, который происходит в рамках коррекции к обвалу предыдущего дня. Вероятно, падение российской валюты продолжится в ближайшей перспективе и курс доллара пойдет к отметке 67 рублей, а курс евро - к уровню 76,2 рубля", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.