MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 27 ноября, изменений в топ-4 не ожидается - "ВТБ Капитал"

(добавлены 4-7-й абзацы)

Индексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который является производным от индекса MSCI Russia, в ночь с 26 на 27 ноября по московскому времени.

Как говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, по его оценкам, четверка "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам ноябрьской ребалансировки останется без изменения.

В настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER), "Татнефть".

"В топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 никаких изменений не ожидается, несмотря на давление, которое акции "Татнефти" (MOEX: TATN) ощущают со стороны GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK)", - говорится в обзоре. По оценке эксперта, при текущих ценах и исходя из неизменных параметров NoS (общее количество акций) и FIF (доля акций, находящихся в свободном обращении и доступных иностранным инвесторам), котировкам GDR "НОВАТЭКа", чтобы попасть в список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40, необходимо опередить "Татнефть" всего на 6%.

Как отмечает И.Питерский, наибольший интерес представляет ситуация с акциями Сбербанка. "В соответствии с методологией, используемой MSCI в отношении акций находящихся под санкциями компаний, вес акций Сбербанка в индексе Russia 10/40 (около 7%) остается ниже веса, который соответствует положению Сбербанка в индексе MSCI Russia. На наш взгляд, никаких оснований ожидать "автоматического" повышения веса Сбербанка в индексе нет, а единственным для него способом вернуть себе свой обычный вес (9%) является опережающая динамика котировок. Мы полагаем, что в рамках сегодняшней ребалансировки вес SBER будет увеличен лишь на 0,2 процентного пункта - до 7,1%. В целом мы ожидаем небольшого увеличения веса всех членов топ-4: "Газпром" (плюс 0,6 п.п. - 9,26%), "ЛУКОЙЛ" (плюс 0,4 п.п. - 9,26%), "Татнефть" (плюс 0,9 п.п. - 9,26%)", - говорится в обзоре.

Следует отметить включение в индекс MSCI Russia 10/40 Polymetal (MOEX: POLY) (с ожидаемым весом 2,7%), а также исключение из него "РусГидро" (MOEX: HYDR) как следствие ноябрьского пересмотра индекса MSCI Russia.

Расчеты при ребалансировке индекса MSCI Russia 10/40 будут базироваться на ценах закрытия торговой сессии в понедельник, 26 ноября. В связи с этим итоговые веса входящих в индекс MSCI Russia 10/40 инструментов могут отличаться от прогнозов главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций.

Итоги ребалансировки вступят в силу 3 декабря.