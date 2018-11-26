Деловые настроения в ЕС снова хуже ожиданий - Julius Baer

Предварительные данные по индексу деловых настроений в Европе за ноябрь, по мнению главного валютного стратега Julius Baer

Дэвид Коль, указывают на дальнейшее ухудшение бизнес-климата в регионе. Индекс снижается четвертый месяц подряд, указывая на то, что европейская экономика замедляется сильнее ожиданий. Отдельная статистика, включая например, падение производства и регистрации автомобилей в Германии, способствует сглаживанию волатильности. Тем не менее, слабость опережающих индикаторов, например, индекса деловых настроений от института ZEW, и ухудшение роста денежной массы позволяют говорить о том, что рост экономики Европы в ближайшие полгода будет оставаться слабым.

"Мы уже понизили прогноз роста ВВП еврозоны в 2019 году до 1,4%, тогда как экономисты ЕЦБ ожидают 1,8%, - комментирует эксперт Julius Baer. - Эта цифра, скорее всего, будет пересмотрена по итогам следующего заседания совета управляющих регулятора 13 декабря. Мы по-прежнему ожидаем, что европейский центробанк завершит программу покупки активов к концу текущего года, но пересматриваем прогноз по динамике ключевой ставки ЕЦБ. Регулятор не сможет повысить стоимость кредитования в обозримом будущем и сохранит основную ставку рефинансирования на нуле, хотя ставка по депозитам может быть повышена в ноябре 2019 года с -0,4% до -0,3%. Это лишит евро поддержки в 2019. Мы пересматриваем прогноз по паре EUR/USD с 1,20 до 1,17 на горизонте 12-ти месяцев. Европейская экономика продолжает замедляться, а признаки ухудшения динамики нарастают. ЕЦБ не сможет повысить ключевую ставку в течение следующего года, что лишит евро значимой поддержки. Мы ожидаем курс евро к доллару США на уровне 1,17 на горизонте 12-ти месяцев".