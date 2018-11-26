В экономике США все меньше признаков перегрева - Julius Baer

"Предварительные данные по индексу деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности США за ноябрь показали снижение показателя до 55,4 п. Рынки ждали сохранение индикатора от института ISM на уровне предыдущего месяца. На фоне ухудшения субиндексов первоначальных заявок на пособие по безработице и заказов на товары длительного пользования экономика США, кажется, сбавляет обороты. Все меньше индикаторов оказываются лучше ожиданий, а количество разочаровывающей статистики по инфляции увеличивается. Таким образом, можно говорить о сокращении признаков перегрева американской экономики. Высокие прогнозы роста все еще оправдывают повышение ставок ФРС США на заседании в декабре текущего года и в следующем году, однако теперь мы ожидаем только три повышения в сумме на 75 б.п. в I, II и III кварталах 2019 года. Финансовые рынки занимают еще более осторожную позицию после недавней коррекции фондового рынка и закладывают только два повышения стоимости заимствований до конца следующего года. Возвращение ожиданий ужесточения политики регулятора будет поддерживать высокий курс доллара в ближайшие месяцы. Мы снижаем прогноз по количеству повышений ставки ФРС США в 2019 году с четырех до трех на фоне сокращения признаков перегрева американской экономики. Финансовые рынки отыгрывают еще более мягкую политику американского центробанка", - отмечает экономист Julius Baer

Дэвид Коль.