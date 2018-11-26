Нефть дешевеет в отсутствие значимых фундаментальных новостей - Julius Baer

"Нефть в последнее время демонстрирует явный тренд на снижение, - отмечае

т глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - В пятницу котировки марки Brent вновь показали снижение и закрылись ниже 60 долл. США за баррель, на минимальной отметке за более чем год. Сырье дешевеет в отсутствие значимых фундаментальных новостей, при этом свой вклад вносит изменение настроений игроков, которые ранее опасались дефицита предложения, а теперь ждут перепроизводство. Внимание инвесторов переключилось с иранского эмбарго и проблем с глобальными поставками на замедление роста спроса, устойчиво высокие объемы сланцевой добычи и увеличение производства странами ОПЕК+".

По оценкам экспертов Julius Baer, на рынке нефти складывается "медвежий" сценарий. Сегодняшний уровень цен подразумевает, что страны-производители будут продолжать наращивать добычу или что мировая экономика вот-вот столкнется со значительным замедлением роста. "Оба этих варианта кажутся нам маловероятными, - указывает Норберт Рюкер. - Саудовская Аравия и ее союзники готовят почву для частичной отмены увеличенных квот на добычу. Инфляция топливных цен в развивающихся странах снижается, и спрос может пострадать от высоких цен меньше, чем ожидалось ранее. Падение котировок также означает, что сланцевая индустрия начинает пересматривать инвестиционную политику и сбавляет обороты в плане наращивания вложений в производство. В конце прошлой недели очередной обвал цен привел котировки "черного золота" к уровню ниже 60 долл. США. На фоне нарастания рисков перепроизводства сырья на рынке складываются сильные "медвежьи" настроения. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть, котировки которой торгуются у нижнего уровня ценового диапазона".