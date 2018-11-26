Фунт будет оставаться волатильным - eToro

"Фунт умеренно укрепляется в понедельник, отыгрывая позитивные новости. На выходных европейские лидеры одобрили предварительное соглашение по Брекзиту, что обусловило некоторый спад напряженности и ослабило давление на стерлинг. Однако это не значит, что фунт продолжит продвигаться на север. Ближайшие недели будут непростыми для британской валюты, поскольку шансы на то, что парламент одобрит сделку Мэй, остаются низкими. Этот факт просто не позволит стерлингу показать устойчивый подъем, даже если быки по доллару будут оставаться в тени. Учитывая сохраняющиеся риски, фунт остается привлекательным для продаж на росте. С технической точки зрения, важным уровнем остается отметка 1.29, которая в свою очередь преграждает путь к психологическому уровню 1.30. В предстоящие недели игроки будут внимательно следить за комментариями и заявлениями членов парламента, в зависимости от тона которых и будет определяться траектория движения пары GBPUSD. Если большинство чиновников продолжат высказываться против плана премьер-министра, участники рынка будут воспринимать это как сигнал к открытию коротких позиций. С другой стороны, видимый прогресс, на который сейчас мало кто рассчитывает, способен прилично подтолкнуть котировки пары в северном направлении. Но для этого инвесторам потребуется твердая уверенность в том, что Лондон не выйдет из ЕС без сделки", - комментирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.