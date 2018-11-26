Эскалация конфликта между РФ и Украиной задает негативный фон для рубля в краткосрочной перспективе - ING

"12-процентный обвал цены на нефть за последнюю неделю, который снизил градус внешнеполитических трений между США и С. Аравией, оказал давление на фондовый и долговой рынки РФ, но не привел к панике на валютном: рубль ослаб к доллару всего на 0,4%. Возможных объяснений тому несколько: во-первых, рубль поддерживает отсрочка рассмотрения санкций США против РФ, которая, по мнению AmCham, может продлиться до 2К19; во-вторых, сказывается возможная продажа валюты экспортерами накануне налоговых выплат более чем на 1,1 трлн руб.; в-третьих, внешний фон для EM выглядит умеренно позитивным, учитывая последние комментарии представителей ФРС о замедлении роста мировой экономики и рост сомнений в агрессивном повышении ставки в 2019 году. При этом эскалация конфликта между РФ и Украиной, которая произошла за выходные и спровоцировала созыв экстренного заседания СБ ООН сегодня вечером, безусловно задает негативный фон для рубля в краткосрочной перспективе. На локальном рынке главным событием должен был стать инвестиционный форум "Россия зовет", на котором ожидается выступление президента РФ и главы ЦБ РФ. Президент, скорее всего, отметит прогресс РФ в рейтинге Doing Business и высокие показатели макроэкономической стабильности. Инвесторы будут рассчитывать на конкретику по мерам структурных преобразований экономике РФ, способам ее ускорения в условиях внешней неопределенности и сигналов относительно внешней политики РФ. От главы ЦБ ждут сигналов по монетарной политике в условиях ускорения ИПЦ (который ускорился до 3,8% г/г и теперь может приблизиться к 4,2% г/г к концу года) и внешней неопределенности. Не исключены также комментарии относительно возможного возобновления покупки валюты в рамках бюджетного правила с 2019 г. Мы полагаем, что в случае возобновления интервенции стерилизуют около 30% текущего счета в 1К19. На этом фоне Минфин может попытаться увеличить предложение на аукционах ОФЗ после успешного размещения 3- и 6-летних бумаг на 20 млрд руб. неделей ранее. Выплата купонов на 13 млрд руб. по обращающимся ОФЗ послужит внутренним фактором поддержки, однако ухудшение внешнеполитического фона является очевидным фактором риска. На саммите G-20 возможны сигналы по глобальному спросу на риск. Больших надежд на долгосрочное разрешение торговых противоречий между США и Китаем нет, но ряд наблюдателей не исключает временного "перемирия". Также ожидается встреча Д. Трампа и В. Путина, где стороны обсудят ситуацию вокруг договоров СНВ-3 и ДРСМД. Список тем для заявлений, скорее всего, будет расширен для учета эскалации конфликта РФ-Украина. В остальном новостной фон должен быть нейтральным, так как сигналы от ЕЦБ и статистика ИПЦ еврозоны будут по-прежнему указывать на неустойчивость роста ВВП, протокол заседания ФРС и статистика в США подтвердит курс на повышение ставки в декабре, а статистика PMI из Китая укажет на дальнейшее плавное замедление экономической активности страны", - комментируют ситуацию специалисты ING.