ОФЗ будут под давлением - БКС Глобал Маркетс

"Эскалация напряженности в отношениях с Украиной ограничит спрос на российские активы. Сегодня утром CDS-премия подскочила до 166 б.п., рубль начал день с просадки. Мы ожидаем усиления волатильности в российских суверенных выпусках. ОФЗ, вероятно, также окажутся под давлением. Если говорить о втором пакете антироссийских санкций по делу Скрипаля, которые должны вступить в силу на этой неделе (27 ноября), жестких мер мы не ожидаем, в то время как потенциальная реализация основной угрозы (санкции в отношении суверенного долга и госбанков) уже перенесена на следующий год, а, по словам представителей США, анализ влияния Кремля на президентские выборы в США в 2016 г. может занять до полугода. Поскольку риск санкций является ключевым для российского рынка, падение котировок Brent ниже $60 за барр. на прошлой неделе было практически проигнорировано", - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс.