Без поддержки налогового периода рубль на негативном фоне может оставаться под давлением - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль негативно реагирует на обострение геополитического кризиса с Украиной, снижаясь в пределах 0,4% против доллара США (66,5 руб./долл.). При этом другие валюты EM растут против доллара в пределах 0,5-1% вслед за восстанавливающей позиции нефтью и положительной динамикой европейских рынков, позитивно реагирующих на решение по Brexit. Сегодня уплачиваются основные налоги - НДС, НДПИ и акцизы. Без поддержки налогового периода рубль на негативном внешнеполитическом фоне может оставаться под давлением с учетом его слабой реакции на падение нефти в последние недели. Значительный плановый объем внешних выплат в декабре (около $7-8 млрд) с учетом уже не столь оптимистичных ожиданиях по профициту счета текущих операций при прочих равных будет оказывать давление на курс рубля. В долгосрочной перспективе сохраняются существенные риски, связанные с возможным введением санкции на госдолг и возвратом ЦБ с покупками валюты на рынке в рамках бюджетного правила. Напомним, заседание Банка России по монетарной политике состоится 14 декабря – ожидается, что решение о возобновлении валютных операций в 2019 году будет принято по итогам этого заседания", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".