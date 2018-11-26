26 ноября 2018 года 09:45
Утренние прогнозы: движение вверх
В целом аналитики считают возможным позитивное начало фондовых торгов в России в первый рабочий день недели.Индекс МосБиржи может вернуться к 2350 пунктам.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Текущий внешний фон призывает начать осторожные покупки. Но есть и "ложка дегтя" из Украины. Сегодня пройдет экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное вчерашнему морскому инциденту с украинскими кораблями. Россия заявляет о провокации, а Украина говорит, что ее корабли были незаконно обстреляны и задержаны. По сообщения украинских СМИ, в 16:00 планируется провести заседание Верховной рады, где будет рассмотрен вопрос введения военного положения на Украине. Данный конфликт негативно отразится на рублевых активах, поскольку почему-то нет особых сомнений, что в инциденте будет признана виновной Россия. Вопрос лишь в том, насколько жесткой будет риторика западных представителей и стоит ли ждать за этим новых санкций".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с приростом около 0,5%, вблизи отметки 2355 пунктов. В качестве ближайших поддержек останутся уровни 2340, 2330 пунктов. Значимыми сопротивлениями выступят отметки 2370, 2380 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации в районе 2350-2360 пунктов в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Внешний фон для российского рынка к началу недели складывается не самый благоприятный. Продолжение снижения нефтяных котировок и некоторое обострение рисков геополитического характера не способствуют в моменте росту спроса на российские активы. Индекс МосБиржи в пятницу вновь опускался к отметке 2330 пунктов. Среди событий текущей недели отметим публикацию корпоративной отчетности за третий квартал "Газпрома" и "Лукойла" (хотя отметим, что с учетом падения цен на нефть в последние полтора месяца актуальность цифр за третий квартал уменьшилась). На фоне продолжающегося снижения нефтяных котировок в приоритете на текущий момент могут находиться внутренние секторы (в основном банки и ритейл)".
Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "Мы полагаем, что восстановление цен на нефть может способствовать росту российских индексов в понедельник. Напомним, что в пятницу их падение ниже $60 за баррель марки Brent стало причиной не только ослабления курса рубля против доллара США, но и снижения российских индексов. Таким образом, по нашим оценкам, индекс МосБиржи в первой половине сегодняшнего дня может достигнуть уровня 2350 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС под влиянием внешнего фона".
Опубликовано: /Финмаркет/
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