Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне российско-украинского конфликта

Москва. 26 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне возникшего накануне российско-украинского конфликта, в ходе которого было применено оружие.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,33-66,52 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,42 руб./$1 (+22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,41 руб./EUR1 (+35,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 28,6 копейки к уровню закрытия пятницы, до 70,46 рубля.

Доллар при этом оказался на 75,36 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,9 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов понедельника из-за российско-украинского конфликта по факту нарушения государственной границы РФ тремя кораблями ВМС Украины. Как сообщалось накануне, с целью принудительной остановки украинских военных кораблей, зашедших в территориальные воды РФ в Черном море, украинские судна были задержаны с применением оружия. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, Brent снова поднялась выше $60 за баррель. Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожал на 1,83% - до $60,12 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,41% - до $51,13 за баррель.

За предыдущие пять сессий WTI потеряла 10,6% стоимости, Brent - почти 12%. Недельное снижение цены стало уже седьмым подряд.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поблагодарил сам себя за то, что цены на нефть снижаются. "Так здорово, что цены на нефть падают (спасибо вам, президент Т.). Прибавим это... к нашим другим хорошим экономическим новостям. Инфляция замедляется (вы слышите, ФРС)!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее на прошлой неделе Д.Трамп опубликовал твит, в котором он поблагодарил за снижение цен на нефть Саудовскую Аравию и призвал ее к дальнейшему снижению цен на нефть.