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26 ноября 2018 года 11:50

Рынок акций РФ утром упал ниже пограничных уровней из-за эскалации конфликта РФ-Украина

Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник упал ниже пограничных уровней на фоне усиления политической напряженности между Россией и Украиной из-за событий в Керченском проливе, индексы МосБиржи и РТС пробили вниз рубежи 2300 и 1100 пунктов, несмотря на позитивные сигналы с внешних площадок.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2299,49 пункта (-1,9%, минимум сессии - 2284,52 пункта), индекс РТС - 1089,95 пункта (-2,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар подрос до 66,47 рубля (+0,28 рубля).

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, не отреагировав на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей Россией было применено оружие, в результате все три судна ВМС Украины задержаны.

Постпредство РФ при всемирной Организации объединенных наций сообщило о созыве Совета Безопасности ООН.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко отдал распоряжение о приведении соединений и частей в полную боевую готовность на основании решения Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения, сообщили в Генштабе.

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,1% и -3,2% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%).

Подросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).

В понедельник наметилась коррекция фондовой Азии (Япония выросла на 0,8%, Китай просел на 0,1%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,9-1,3%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,1%) на фоне ожиданий замедления подъема процентных ставок в США в 2019 году.

Также инвесторы ждут новостей, касающихся торговых споров США и Китая. В ближайшие дни лидеры двух стран встретятся на саммите G20 в Буэнос-Айресе, однако пока нет ясности о возможных договоренностях.

В течение недели участники рынка не только в Гонконге, но и во всех азиатских финансовых центрах будут отслеживать многочисленные выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая речь ее председателя Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Нью-Йорка в среду. Кроме того, в четверг будет опубликован протокол ноябрьского заседания ФРС.

Нефть в понедельник дорожает после резкого падения по итогам прошлой недели, связанного с рекордами добычи в Саудовской Аравии и призывами президента США Дональда Трампа еще больше снизить цены, пишет агентство Bloomberg. Уровень цен Brent в понедельник на $1,5 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $60,18 за баррель (+1,9% и -6,1% в пятницу), январская цена WTI - $51,2 за баррель (+1,6% и -7,7% в пятницу).

Обвал до минимума более чем за год был слишком резким, и если в ближайшие сессии не будет новых негативных факторов, рынок может немного восстановиться, отмечают аналитики.

За предыдущие пять сессий WTI потеряла 10,6% стоимости, Brent - почти 12%. Недельное снижение цены стало уже седьмым подряд.

В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.

В центре внимания будет заседание ОПЕК на следующей неделе. Однако ряд экспертов считают, что основные договоренности по нефти будут достигнуты раньше - на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Как отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт, российский рынок акций отыгрывает обострение конфликта России с Украиной, этот локальный фактор обусловил отрыв рынка от внешнего фона, где преобладает осторожный оптимизм.

Обострение российско-украинских отношений уже спровоцировало критику Москвы со стороны Вашингтона, который заявил, что Россия должна немедленно восстановить свободу плавания через Керченский пролив и позволить украинским судам свободно использовать порты Украины. В связи с этой ситуацией позиция США в отношении РФ может ужесточиться, и тема с жесткими санкциями рискует вернуться на повестку дня. Все это не сулит ничего хорошего как для краткосрочного настроя инвесторов, так и для привлекательности российских активов в целом, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, вокруг России усилилась политическая напряженность из-за конфликта в морской акватории возле Крымского моста. Впрочем, и без геополитических проблем у рынка множество вопросов. В частности, нефтедобывающий сектор пока слабо отреагировал на потерю нефтью трети стоимости за полтора месяца. Рубль укреплялся в последнее время благодаря ослаблению краткосрочных рисков внешних ограничений, но, похоже, они могут вернуться с новой силой. Соответственно, предстоящая неделя может оказаться достаточно волатильной.

В любом случае пока Китай и США не договорились по своим торговым вопросам, рынки будут находиться в тревожном состоянии. Некоторые аналитики уже называют отношения между Вашингтоном и Пекином "холодной войной", которая отразится на всей мировой экономике. Естественно, что отечественные экспортеры прямым образом зависят от спроса на их продукцию на глобальном рынке. Поэтому риски падения продаж сырья станут еще более очевидными в случае провала американо-китайских переговоров, считает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также полагает, что обострение рисков геополитического характера из-за событий в Керченском проливе не способствует в моменте росту спроса на российские активы. Ожидается, что в 19:00 МСК в Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу конфликта РФ и Украины. Пока следует рассматривать данный фактор как имеющий локальное влияние на динамику российских активов.

Что касается общей ситуации на глобальных рынках, то здесь наблюдаются попытки локального улучшения ситуации. В Азии большинство индексов региона торгуются на положительной территории, растут фьючерсы на американские индексы. Ключевым событием недели, вероятно, станет саммит G20 в Аргентине (30 ноября - 1 декабря), на котором может несколько проясниться перспектива разрешения торговых противоречий США-Китай. Если по факту проведения саммита будет заключено хотя бы рамочное соглашение и инвесторы поверят в отсутствие ужесточения пошлин с начала следующего года, то аппетит к риску на глобальных рынках может значительно улучшиться.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, рынок акций и рубль попали под давление продаж на фоне обострения отношений между Россией и Украиной. Особую значимость для динамики российского рынка будет иметь реакция Запада на данные события, например, в ходе заседания Совбеза ООН (19:00 МСК). Рынок будет чутко реагировать на любые сигналы о возможном ужесточении санкционного давления. Риски для российской валюты остаются смещенными в сторону ослабления.

Нефть корректируется вверх после обвала, спровоцированного ранее данными о рекордной добыче нефти в США и Саудовской Аравии, увеличением нефтяных запасов, ожидаемым снижением мирового спроса на энергоресурсы и неопределенности в вопросе сокращения нефтяного предложения странами ОПЕК+. На этой неделе внимание участников рынка будет сосредоточено на информации о запасах нефти в США, а также на возможных заявлениях представителей стран, являющихся основными производителями нефти в мире. В преддверии встречи ОПЕК+ ориентирами для Brent выступят отметки $58-62 за баррель.

Директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев полагает, что морской инцидент в Керченском проливе и ввод военного положения на Украине заставляет задуматься о том, что в ближайшем будущем ждет финансово-экономическую сферу России. Новые санкции будут введены почти однозначно и могут даже коснуться российского рублевого суверенного долга, плюс все это накладывается на подешевевшую в последнее время нефть.

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании возрастает. И если жесткие санкции будут введены, а Банк России не вмешается в торги, то падение курса рубля к радости российского бюджета составит 10-15%. Также нужно помнить про украинский газовый транзит: пока не завершены проекты "Северный поток 2" и "Турецкий поток", вопрос не решен. При этом объективно вся эта ситуация показывает Украину как ненадежного партнера в вопросах транзита энергоносителей. Российский рубль и акции останутся под давлением негативной геополитики, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-4,8%), акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,4%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-3,2%), бумаги "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-2,8%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-2,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+5%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,6%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,296 млрд рублей (из них 4,047 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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