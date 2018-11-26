Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 26 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также обострения российско-украинских отношений после инцидента в Керченском проливе, полагают аналитики.

Падение рынка акций США за неделю Дня благодарения стало самым значительным для этого периода с 2011 года. Все три основных индикатора потеряли более 3,5%: S&P 500 рухнул на 3,8%, Dow Jones - на 4,4%, Nasdaq - на 4,3%. Доходность 10-летний гособлигаций США опустилась до минимума за 10 недель - 3,045% годовых. В пятницу инвесторов встревожил обвал цен на нефть: для WTI он составил 7,7% и стал максимальным за три года. За неделю WTI потеряла 10,6% стоимости, Brent - почти 12%. Также сохраняется неопределенность в связи с торговыми спорами США и Китая. В ближайшие дни лидеры двух стран встретятся на саммите G20 в Буэнос-Айресе, однако пока нет ясности о возможных договоренностях.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали последнюю неделю ноября в "зеленой зоне", инвесторы рассчитывают на замедление подъема процентных ставок в США в 2019 году. Главным событием недели для азиатских рынков будет саммит G20 в Буэнос-Айресе, где лидеры США и Китая встретятся, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений, включая торговлю. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,84%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, а Shenzhen Composite снизился на 0,1%. Индийский BSE Sensex почти не изменился, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, связанного с рекордами добычи в Саудовской Аравии и призывами президента США Дональда Трампа еще больше снизить цены. Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК поднялся на 2,23% - до $60,11 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 1,43% - до $51,14 за баррель.

В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса. В центре внимания будет заседание ОПЕК на следующей неделе. Однако ряд экспертов считают, что основные договоренности по нефти будут достигнуты раньше - на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла почти в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 6,432 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,653 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 ноября снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 567,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-06" (+0,88%), "Газпромбанк БО-15" (+0,57%) и "Внешэкономбанк-06" (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,92%), "ИКС 5 Финанс-001P-03" (-0,85%) и "АФК Система-001Р-06" (-0,54%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ХК Финанс" (SPV-компания "Хоум кредит энд финанс банка", ХКФ банка) завершило размещение 3- летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов была установлена на уровне 10% годовых, купоны квартальные. Дебютный биржевой выпуск объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 3 года эмитент разместил в марте 2017 года. Ставка текущего купона - 10% годовых. Оба выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 23 ноября завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-30R номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 17,65% выпуска на 529,466 млн рублей. Срок обращения выпуска - 1274 дня (около 3,5 лет). Ставка 1-го купона установлена на уровне 0,01% годовых. Эмитент собирал заявки на облигации каждый рабочий день с 15 октября по 24 октября включительно с 10:00 до 18:30 мск. Структурные бонды размещались в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка объемом 700 млрд рублей.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение облигаций серии 001P-12 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации серии 001P-12 прошел 14 ноября. Спрос почти в два раза превысил предложение. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны квартальные. По 15-летнему выпуску через 3 года предусмотрена оферта.

Кроме того, ГТЛК установила ставку 3-4-го купонов облигаций серии 001Р-10 в размере 8,15% годовых. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в июне. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 8% годовых. Ставка 3-16-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года.

АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ) планирует в декабре разместить облигации серии БО-П01 объемом от 1,5 до 2 млрд рублей. Облигации будут размещаться в рамках программы биржевых облигаций. Срок обращения бондов - 10 лет. По выпуску будет предусмотрена оферта через 2 или 3 года. Точный объем размещения и срок оферты будут объявлены позднее. Программу биржевых облигаций УОМЗ объемом до 12 млд рублей "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 2 ноября. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 20-27-го купонов облигаций серии А30 в размере 8,3% годовых. Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны - полугодовые, ставка текущего купона - 10,75% годовых. По бумагам 4 декабря предстоит оферта. Дата погашения займа - 1 марта 2033 года.