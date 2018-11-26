Газпромбанк начал анализ электроэнергетического сектора РФ, в фаворитах генерация

Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал анализ электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

По мнению экспертов Газпромбанка, в электроэнергетическом секторе РФ наиболее привлекательны с инвестиционной точки зрения электрогенерирующие компании. Эксперты отдают им предпочтение перед сетевыми компаниями.

Как сообщается в обзоре, рекомендация "покупать" была дана для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO), "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB). "Среди наиболее ликвидных бумаг сектора нам нравятся акции "Интер РАО ЕЭС" и "РусГидро", а среди остальных - "Мосэнерго" и "ОГК-2"", - пишут аналитики.

Для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO), "ТГК-1" (MOEX: TGKA), "Россетей" (MOEX: RSTI) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) была дана рекомендация "держать", а для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) - "продавать".

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена РусГидро - 0,70 (текущая цена - 0,53), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Интер РАО - 5,40 (текущая цена - 3,81), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Юнипро - 2,90 (текущая цена - 2,75), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Энел Россия - 1,05 (текущая цена - 1,14), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,40 (текущая цена - 1,71), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ТГК-1 - 0,0100 (текущая цена - 0,0086), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,44 (текущая цена - 0,34), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Россети - 0,75 (текущая цена - 0,70), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ФСК - 0,17 (текущая цена - 0,15), рекомендация - держать.