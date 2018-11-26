Brent пытается вернуться к $60

Фондовые индексы США упали более чем на 3,5% по итогам недели. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали последнюю неделю ноября в "зеленой зоне". Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник.

Падение рынка акций США за неделю Дня благодарения стало самым значительным для этого периода с 2011 года. Все три основных индикатора потеряли более 3,5%: S&P 500 рухнул на 3,8%, Dow Jones - на 4,4%, Nasdaq - на 4,3%, пишет MarketWatch.

Доходность 10-летний гособлигаций США опустилась до минимума за 10 недель - 3,045%. По данным Dow Jones Markets Data, за неделю она уменьшилась на 2,9 базисного пункта.

В пятницу инвесторов встревожил обвал цен на нефть: для WTI он составил 7,7% и стал максимальным за три года. За неделю WTI потеряла 10,6% стоимости, Brent - почти 12%.

Девять из 10 компаний S&P 500, продемонстрировавших в пятницу наибольшее падение, относились к нефтегазовой отрасли. В том числе бумаги Chevron рухнули на 3,4%, Exxon - на 2,7%, Marathon Oil - на 4,6%, Devon Energy - на 5,7%.

Также сохраняется неопределенность в связи с торговыми спорами США и Китая. В ближайшие дни лидеры двух стран встретятся на саммите G20 в Буэнос-Айресе, однако пока нет ясности о возможных договоренностях.

Рекордная доля (90% из 70 категорий) активов перешла к снижению с начала текущего года, свидетельствуют данные Deutsche Bank за период с 1901 года. Предыдущий рекорд был установлен в 1924 году, тогда сокращение наблюдалось для 84% из 37 категорий активов. В прошлом году убытки инвесторам принес всего 1%.

По итогам года мировые рынки акций и облигаций могут продемонстрировать одновременное падение впервые за четверть века, прогнозируют аналитики BlackRock Inc.

Инвесторы в конце недели уделили особое внимание акциям американских ритейлеров, пытаясь оценить эффект "черной пятницы" - одного из главных дней распродаж в традиционных магазинах США. Так, котировки ценных бумаг Macy's упали на 1,8%, Target - на 2,8%, тогда как рыночная стоимость крупнейшей сети магазинов электроники Best Buy увеличилась на 0,7%, Walmart - на 1%.

Курс акций United Technologies Corp. вырос на 2,7% на новостях о том, что власти Китая одобрили покупку компанией производителя авиационных систем Rockwell Collins за $23 млрд. Капитализация Rockwell Collins подскочила на 9,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу опустился на 178,74 пункта (0,73%), до 24285,95 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 17,37 пункта (0,66%), до 2632,56 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 33,27 пункта (0,48%) и составил 6938,98 пункта.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали последнюю неделю ноября в "зеленой зоне", инвесторы рассчитывают на замедление подъема процентных ставок в США в 2019 году.

Главным событием недели для азиатских рынков будет саммит G20 в Буэнос-Айресе, где лидеры США и Китая встретятся, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений, включая торговлю.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,7%, более широкий Topix - на 0,2%, несмотря на слабые статданные.

Рост деловой активности в перерабатывающей промышленности Японии неожиданно замедлился в ноябре до минимума за два года. Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) страны упал в этом месяце до 51,8 пункта с 52,9 пункта в октябре, свидетельствуют предварительные данные. Аналитики в среднем ожидали подъема до 53 пунктов.

Morgan Stanley в воскресенье поднял оценку японских акций до "выше рынка", Jefferies заявил, что ожидает роста Topix до 1900 пунктов в 2019 году на фоне стимулирующей денежно-кредитной политики и слабой иены (сейчас - около 1630 пунктов). Оптимизм в Японии также подстегнули новости о том, что Осака примет всемирную выставку ЭКСПО-2025.

Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, а Shenzhen Composite снизился на 0,1%.

"Трейдеры ожидают, что темпы повышения процентных ставок в США могут замедлиться, - отмечает Кастор Пан из Core Pacific-Yamaichi International. - Это хорошая новость для гонконгских акций в целом, особенно для застройщиков".

В течение недели участники рынка не только в Гонконге, но и во всех азиатских финансовых центрах будут отслеживать многочисленные выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая речь ее председателя Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Нью-Йорка в среду. Кроме того, в четверг будет опубликован протокол ноябрьского заседания ФРС.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%.

Индийский BSE Sensex почти не изменился, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%.

Акции нефтегазовых компаний Азии дешевеют после обвала цен на нефть по итогам прошлой недели, игнорируя их восстановление в понедельник. В том числе стоимость бумаг австралийской Santos упала на 5,1%, до минимума за 8 месяцев, японской Inpex - 2,8%, китайской CNOOC - на 0,2%, PetroChina - на 1,3%.

Вместе с тем авиакомпании Азии демонстрируют уверенный подъем благодаря снижению топливных расходов: Air China - на 5,5%, China Eastern Airlines - на 4,1%, Japan Airline - на 3%,

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent растет на 2,1%.

Капитализация южнокорейской сталелитейной компании Posco уменьшилась на 3,2%, тогда как цена бумаг Samsung Electronics повысилась на 0,4% на торгах в Сеуле.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, связанного с рекордами добычи в Саудовской Аравии и призывами президента США Дональда Трампа еще больше снизить цены, пишет агентство Bloomberg.

Вместе с тем обвал до минимума более чем за год был слишком резким, и, если в ближайшие сессии не будет новых негативных факторов, рынок может немного восстановиться, отмечают аналитики.

Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК поднялся на $0,93 (1,58%) - до $59,73 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,52 (1,03%) - до $50,94 за баррель.

За предыдущие пять сессий WTI потеряла 10,6% стоимости, Brent - почти 12%. Недельное снижение цены стало уже седьмым подряд.

По итогам сессии в пятницу Brent рухнула на $3,80 (6,07%), до $58,80 за баррель, WTI - на $4,21 (7,71%), до $50,42 за баррель.

В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.

В центре внимания будет заседание ОПЕК на следующей неделе. Однако ряд экспертов считают, что основные договоренности по нефти будут достигнуты раньше - на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Чистые "длинные" позиции (ставки на рост цены) для Brent за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились на 15% - до 182,6 тыс. контрактов, минимума с января 2016 года, как раз перед тем, когда нефть опустилась ниже $30 за баррель, свидетельствуют данные биржевого оператора ICE Futures Europe.

При этом число "длинных" позиций упало на 8,6%, "коротких" - выросло на 6,6%.