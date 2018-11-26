Пока для рынка рублевого долга одним из главных драйверов будет оставаться динамика цен на нефть - Уралсиб

"В пятницу торги на рынке рублевого госдолга на протяжении большей части сессии проходили довольно вяло, однако во второй половине дня нефтяные котировки ускорили снижение, а вместе с ними вниз пошли и рублевые активы. Падение цен в ОФЗ варьировалось в пределах 0,3–0,5 п.п. на дальнем конце кривой и 0,1–0,3 п.п. на среднесрочном. Объем торгов в ОФЗ составил порядка 13 млрд руб., причем основная активность была сосредоточена в среднесрочных бумагах. По итогам недели котировки ОФЗ со сроком от пяти лет продемонстрировали наибольшее снижение, подешевев на 0,5–1 п.п. Несмотря на весьма успешные аукционы Минфина, прошлую неделю кривая ОФЗ завершила ростом доходностей на 10–17 б.п., что было обусловлено динамикой цен на нефть. Пока рынок рублевого долга не определился с вектором движения, одним из главных драйверов будет оставаться динамика цен на нефть. Начало этой неделе омрачено ростом напряженности между Россией и Украиной, что окажет давление на российские активы. Также на этой неделе в центре внимания инвесторов – возможная встреча президентов США и РФ, которая запланирована ближе к выходным в рамках саммита G20. Так что информационный фон, связанный с потенциальными санкциями, может стать более насыщенным", - комментируют ситуацию в Уралсибе.