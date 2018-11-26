Sberbank CIB повысил рейтинг акций Аэрофлота до "держать" с "продавать"

(добавлен текст после 1-го абзаца)

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию для ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прогнозная стоимость акций "Аэрофлота", рассчитанная аналитиками инвестбанка, была повышена со 104,84 рубля до 105 рублей за штуку.

"Несмотря на весьма непростую конкурентную среду и сложную макроэкономическую ситуацию, в последнее время было несколько позитивных для "Аэрофлота" изменений. В частности, компания повысила эффективность управления расходами и доходами. Мы рассчитываем, что на ее восприятие участниками рынка должно позитивно повлиять предложение о субсидировании авиаперевозчиков, а также то обстоятельство, что геополитические риски пока не материализовались. По нашим оценкам, "Аэрофлот" продемонстрирует сезонное улучшение показателей по МСФО по итогам третьего квартала 2018 года", - говорится в обзоре.

Между тем в нем отмечается, что с учетом высокой неопределенности вокруг дальнейшей динамики цен на нефть (дополнительную ясность по этому вопросу должна обеспечить декабрьская конференция ОПЕК) аналитики Sberbank Investment Research пока не готовы безоговорочно рекомендовать акции "Аэрофлота" инвесторам. При этом они повышают рекомендацию для этих бумаг до "держать", не исключая, что фактические показатели "Аэрофлота" могут оказаться выше моделируемых ими на 2018-2019 годы.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 121,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 112,2 рубля за штуку.