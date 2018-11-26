Ориентирами цен на нефть Brent выступят отметки 58-62/bbl - "Нордеа Банк"

"В ходе утренних торгов фьючерсы на нефть корректируются вверх: Brent торгуется в районе 60$/bbl. В течение прошедшей недели цены на нефтяные котировки снизились до годовых минимумов: фьючерсы на нефть Brent в пятницу закрылись в районе отметки 59,04$/bbl, а нефть WTI подешевела до 50,42$/bbl. Основными причинами падения цен выступили данные о рекордной добыче нефти в США и Саудовской Аравии, увеличение нефтяных запасов, ожидаемое снижение мирового спроса на энергоресурсы и неопределенность в вопросе сокращения нефтяного предложения странами ОПЕК+. На этой неделе внимание участников рынка будет сосредоточено на информации о запасах нефти в США, а также на возможных заявлениях представителей стран, являющихся основными производителями нефти в мире. В преддверии встречи ОПЕК+ ориентирами цен на нефть Brent выступят отметки 58-62/bbl", - полагают в "Нордеа Банке".