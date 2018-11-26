На текущей неделе доходность десятилетних ОФЗ может вырасти еще на 5–10 б.п. - Промсвязьбанк

"За всю прошлую неделю цена Brent упала с 66,8 до 58,8 долл. за баррель, что привело к снижению спроса на ОФЗ. За неделю доходность 10-летних ОФЗ выросла на 13 б.п. Сегодня продажи российских облигаций со стороны нерезидентов могут усилиться из-за инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе. Со стороны российских банков ожидаем слабый спрос на ОФЗ из-за удорожания фондирования и сокращения профицита ликвидности. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков за вторую декаду ноября выросла на 14 б.п. – до 7,32%. С начала сентября ставка выросла уже на 76 б.п. Кроме того инвесторы находятся в ожидании возможного увеличения предложения нового госдолга со стороны Минфина, о чем было заявлено на прошлой неделе. На текущей неделе доходность десятилетних ОФЗ может вырасти еще на 5–10 б.п. Ключевыми факторами для рынка рублевых облигаций будут оставаться цены на нефть, геополитические новости, а также итоги саммита G-20", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.