Вряд ли инвесторы сильно ухудшат свой взгляд на перспективы госбондов - РФПИ

"Обвальное снижение цен на нефть и ослабление рубля способствовали повышению кривой ОФЗ на 5-13 б.п. Вероятно, инвесторы вновь предпочли зафиксировать прибыль от снижения доходностей в предыдущие 1-2 недели. Стратегически баланс рисков для ОФЗ остается неизменным, поэтому вряд ли инвесторы сильно ухудшат свой взгляд на перспективы госбондов (особенно в условиях наличия бюджетного правила). Однако тактически складывающийся внешний фон и большое количество важных событий на этой неделе требуют от инвесторов более осторожного позиционирования в российских рублевых госбондах", - обращают внимание в РФПИ.