На текущей неделе российские евробонды, вероятно, покажут динамику хуже остальных ЕМ - Промсвязьбанк

"Российские десятилетние еврооблигации завершили неделю с доходностью 5,22% (+1 б.п. в пятницу и +3 б.п. за неделю). Снижение цен российских евробондов проходило как на фоне падающих цен на нефть, так и общего ослабления аппетита к риску развивающихся стран. Доходность десятилетних суверенных еврооблигаций ЮАР, Бразилии, Мексики, Колумбии за прошлую неделю выросла на 6–8 б.п. Доходность UST10 снизилась до 3,04% (-2 б.п. за неделю), отыгрывая рост спроса на защитные активы. Кроме того снижение цен на нефть формирует ожидания замедления инфляции, что вместе с падением американского рынка акций может стать основанием для паузы в повышении ставки ФРС в начале следующего года. На текущей неделе российские евробонды, вероятно, покажут динамику хуже остальных ЕМ из-за возросших геополитических рисков. Замедление темпов повышения ставки ФРС в 2019 г. будет позитивно для еврооблигаций ЕМ и российских бумаг", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.