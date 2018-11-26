Котировки Brent будут консолидироваться около уровня $60 - Промсвязьбанк

"Цены на нефть достигли равновесного уровня 60 долл./барр., и их дальнейшая динамика будет зависеть от решения ОПЕК+ относительно сокращения добычи в 2019 году. Инвесторы ждут саммита G20, который состоится в Аргентине в конце текущей недели, где представители России и Саудовской Аравии могут обсудить ситуацию на рынке нефти и подать сильные сигналы. Полагаем, что котировки Brent будут консолидироваться около уровня 60 долл./барр." - отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.