MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 27 ноября, изменений в топ-4 не ожидается - "ВТБ Капитал"

Индексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который является производным от индекса MSCI Russia, в ночь с 26 на 27 ноября по московскому времени.

Как говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, по его оценкам, четверка "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам ноябрьской ребалансировки останется без изменения.

В настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER), "Татнефть" (MOEX: TATN).

Итоги ребалансировки вступят в силу 3 декабря.