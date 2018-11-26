Прогнозировать движения нефти нет смысла - Алор Брокер

"В пятницу "черное золото" вновь рухнуло и почти дошло до нашей цели в 58 долларов за баррель, которая еще пару недель назад казалась чем-то нереальным. Как и раньше, фундаментальных и новостных поводов для столь дешевой нефти нет, и падение происходит за счет спекулятивной "медвежьей" атаки. Сегодня с утра на сильно перепроданном рынке сырья намечается разворот, но риски "залива" рынка под вечер все равно присутствуют. Прогнозировать движения нефти нет смысла. В качестве ближайшего ориентира отскока выступает отметка 63 доллара, а падения - 55 долларов за баррель", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.