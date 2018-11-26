Индекс МосБиржи в первой половине торговой сессии понедельника поднимется до 2350 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Новая торговая неделя на азиатских биржах началась с роста индексов акций, чему способствовали как подписание соглашений по выходу Великобритании из состава ЕС в минувшие выходные, так и рост котировок акций высокотехнологических компаний в США. На текущий момент индексы стран АТР растут в среднем на 0,5%. Стоимость барреля нефти марки Brent с конца прошлой торговой недели выросла на 1,5% и вновь приблизилась к отметке $60. Мы полагаем, что восстановление цен на нефть может способствовать росту российских индексов в понедельник. Напомним, что в пятницу их падение ниже $60 за баррель марки Brent стало причиной не только ослабления курса рубля против доллара США, но и снижения российских индексов. Таким образом, по нашим оценкам, индекс МосБиржи в первой половине сегодняшнего дня может достигнуть уровня 2350 пунктов. На европейских биржах также будут преобладать покупки на фоне подписания долгожданных соглашений по Brexit. Причем, по нашим расчетам, даже если в Германии выйдут слабые данные от института IFO, они не окажут существенного влияния на динамику индексов", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.