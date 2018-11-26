Снижение нефти и обострение рисков геополитического характера не способствуют росту спроса на российские активы - Промсвязьбанк

"Внешний фон для российского рынка к началу недели складывается не самый благоприятный. Продолжение снижения нефтяных котировок и некоторое обострение рисков геополитического характера не способствуют в моменте росту спроса на российские активы. Индекс МосБиржи в пятницу вновь опускался к отметке 2330 пунктов. Среди событий текущей недели отметим публикацию корпоративной отчетности за третий квартал "Газпрома" и "Лукойла" (хотя отметим, что с учетом падения цен на нефть в последние полтора месяца актуальность цифр за третий квартал уменьшилась). На фоне продолжающегося снижения нефтяных котировок в приоритете на текущий момент могут находиться внутренние секторы (в основном банки и ритейл)", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК