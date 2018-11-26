Возможно некоторое повышение по индексу РТС под влиянием внешнего фона - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС под влиянием внешнего фона, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев - обстановка на рынках (включая нефтяной) смягчилась после избыточно нервных торгов прошедшей недели. В течение дня повлиять на настрой глобальных инвесторов могут новости из Великобритании, где премьер-министр Т. Мэй попытается убедить парламентариев в необходимости одобрить контракт о Brexit, параметры которого были согласованы с ЕС в прошедшие выходные. Кроме того, сегодня ожидаются выступление главы ЕЦБ (17:00 мск), а также выход данных по деловому климату в Германии (индексы Ifo, 12:00 мск). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль вслед за укреплением доллара США к корзине валют.