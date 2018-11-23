Рубль лишь немного ускорил снижение к доллару и евро в сравнении со скоростью обвала нефти

Москва. 23 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине, однако лишь умеренно реагирует на обвальное падение нефти.

Курс доллара США составил 66,3 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 67,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,67 руб./EUR1, поднявшись на 35 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 52,88 копейки - до 70,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает демонстрировать относительную устойчивость относительно рынка нефти, не особо реагируя на заметное усиление падения котировок "черного золота" в пятницу вечером. Поддержку нацвалюте оказывает снижение санкционных рисков и отсутствие покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила.

В США в четверг биржи не работали по случаю Дня благодарения, в пятницу американские биржи закроются раньше обычного. Торги на большинстве мировых площадок проходят при пониженной активности участников, тогда как "тонкий" рынок является одним из факторов роста волатильности торгов.

Нефтяной рынок завершает в минусе уже седьмую неделю подряд. Последний раз столь длительное падение наблюдалось в 2015 году (с начала недели стоимость Brent обвалилась на 12%, WTI - на 9,6%). Пессимизм нефтетрейдеров достиг такого размаха, которого не было даже во время обвала нефтяного рынка в 2014 году, пишет агентство Bloomberg.

Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК 23 ноября подешевел на 6,18%, до $58,73 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в январе в системе Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустился на $3,59 (6,57%) - до $51,04 за баррель.

Основные факторы, влияющие на нефтяной рынок, не изменились: рост спроса замедляется, а производство, как ожидается, продолжит увеличиваться. Однако комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха напугали и без того встревоженных инвесторов. В четверг он заявил, что в ноябре Саудовская Аравия производит более 10,7 млн баррелей нефти в сутки, что означает новый рекорд добычи.

На слова же о том, что экспорт Саудовской Аравии в декабре и январе, вероятно, будет уменьшаться, участники рынка внимания не обратили.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, умеренное ослабление рубля на пятничных торгах происходит на фоне обвального падения цен на нефть. "Рубль в течение значительной части почти не реагировал на динамику "черного золота", несколько ускорив снижение лишь к вечеру. Скорее всего, в котировки нацвалюты постепенно закладывается возобновление в следующем году действия бюджетного правила. Дело в том, что с точки зрения бюджетного правила рубль сейчас зафиксирован вблизи отметок $40-45 за баррель, и именно это может позволять ему демонстрировать устойчивость. При этом основным курсообразующим фактором для рубля в настоящее время является геополитика, это основной драйвер его укрепления. Отметим, что до недавнего времени геополитический дисконт по паре "доллар-рубль" составлял 10-15 руб./$1, сейчас - порядка 10 руб./$1", - отметил Т.Нигматуллин.

"Баррель Brent пробил-таки техническую поддержку на уровне $60,5 и находится ниже. У рынка сырья на сегодня нет ни одного яркого свежего повода для распродажи, просто, похоже, "медведей" усилила техническая составляющая. Хотелось бы посмотреть, кто из институциональных игроков продает доллар на внутреннем рынке на подобном информационном фоне, но вряд ли мы об этом когда-нибудь узнаем. Между тем, рубль стоит в своей любимой позиции как приклеенный, что нелогично, когда так падает в цене нефть. Ко всему прочему быстро снижается цена нефти в рублях, что оставляет бюджет РФ незащищенным. Здесь должна присутствовать или планомерная поддержка российской валюты, или нулевая рыночная ликвидность", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 5,97 копейки, до 65,6664 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,37 копейки, до 74,9385 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 21,05 копейки по отношению к среде (в четверг торги данным контрактом не проводились из-за Дня благодарения в США) и составил 65,7081 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 30,4 копейки и составил 65,8715 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 117,816 млн, из которых $1 млрд 252,522 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 865,294 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 3,63 копейки, до 74,7379 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 3,49 копейки и составил 74,8184 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR717,215 млн, из которых EUR359,798 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR357,417 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК по преимуществу остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 7,95% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом и остались на отметках 8,41% и 8,48% годовых соответственно.