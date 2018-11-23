Рынок акций РФ отметил "черную пятницу" откатом к 1110п по индексу РТС из-за обвала нефти Brent ниже $59 за баррель

Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ отметил "черную пятницу" откатом в район 1110 пунктов по индексу РТС из-за обвала нефти Brent ниже отметки $59 за баррель (минимум с октября 2017г) с появлением на рынке игроков из США на фоне новостей о рекордной добыче сырья в Саудовской Аравии.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2342,97 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1113,52 пункта (-2,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5%.

Доллар вырос до 66,28 рубля (+0,66 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,3-1,9%, доллар вырос на 0,3 рубля.

Подешевели в пятницу рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,8% и -3,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3%), "Мечела" (-2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%).

Подросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7%).

К негативным для рынка в целом новостям можно отнести статистику EPFR Global об оттоке западного капитала. Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 15 по 21 ноября составил порядка $60 млн против оттока $10 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $90 млн, неделей ранее был отток на уровне $30 млн.

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (Япония не работала в связи с празднованием Дня благодарности труду, Китай упал на 2,5%), в Европе к вечеру возобновилось снижение (FTSE просел на 0,5%, DAX подрос на 0,05%), снижается после выходного дня Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Нефть Brent в пятницу вечером последовательно пробила все уровни от $62 до $60 и ушла ниже $59 за баррель на сохраняющихся опасениях избыточного предложения сырья на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что добыча нефти в его стране находится на рекордно высоком уровне за последние годы, выше 10,7 млн б/с.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК упала до $58,7 за баррель (-6,2%), январская цена WTI - до $50,91 за баррель (-6,8%).

С прошлой пятницы Brent подешевела на 12,5%, неделя завершается снижением седьмой раз подряд. Толчком к восстановлению рынка может стать встреча ОПЕК 6 декабря, дополнительную поддержку окажет сезонное увеличение спроса со стороны НПЗ.

Инвестбанк JPMorgan снизил прогноз цен на 2019 год из-за ослабления спроса и роста добычи: по оценкам аналитиков, Brent будет стоить в среднем $73 за баррель, а не $83,5, как ожидалось ранее.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, "черная пятница" не прошла бесследно и для российского фондового рынка. Баррель Brent ускорил снижение на сообщениях министра нефти Саудовской Аравии о том, что сейчас страна добывает даже больше, чем 10,7 млн баррелей в сутки. Это в совокупности с очередным увеличением запасов в хранилищах США резко усилило опасения инвесторов о перенасыщении сырьевого рынка, особенно учитывая слабые перспективы спроса в условиях торговых войн.

Более того, как раз Саудовская Аравия на недавней встрече ОПЕК заявила о готовности урезать добычу на 500 тыс. б/с, поэтому инвесторы восприняли новость о рекордном выпуске именно в этой стране так болезненно. Неудивительно, что российский рынок погрузился в "красную зону", с наибольшими распродажами в сырьевом секторе.

По словам аналитика компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, падение нефти и мировых фондовых площадок вызвано опасениями по поводу возможной эскалации внешнеторгового противостояния. После комментариев китайских чиновников относительно выдвинутых Пекину требований со стороны США для торгового перемирия шансы на успешное завершение внешнеторговых переговоров на саммите G20 уменьшились.

В итоге возросшие риски эскалации внешнеторгового противостояния усиливают угрозу замедления глобального экономического роста, что способно нанести большой ущерб мировому спросу на нефть. Вместе с сохраняющимися опасениями по поводу возможного переизбытка глобального предложения нефти все это оказывает значительное давление на нефтяные котировки. Российский фондовый рынок не смог сопротивляться усилению нисходящей динамики сырья, однако если в ближайшие дни не будет какой-либо негативной внешнеполитической риторики, рынок может скорректироваться вверх в ожидании встречи глав США и России на саммите G20.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, давление на рынок акций РФ в конце недели оказал откат индексов в Китае и обвалившаяся нефть, причем последняя пока не дает сигналов на разворот. Акции "Аэрофлота" вновь выбились в лидеры рынка благодаря перспективам падения расходов компании на топливо. По бумагам ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-7,4%) прошла фиксация прибыли, которая образовалась в результате роста на новостях о программе обратного выкупа на 6 млрд рублей.

Рубль развернулся вниз вслед за нефтью, но кроме этого фактора поводов для ослабления нет. Налоговый период, слабые краткосрочные санкционные риски, высокая доходность долгового рынка и сильные бюджетные параметры защищают национальную валюту от провалов, отмечает аналитик.

В Европе проблема Brexit обрастает новыми сложностями. В частности, Испания выдвинула ряд вопросов по поводу Гибралтара, который, как известно, находится под управлением Великобритании. Статистика по еврозоне удивила негативом: предварительный индекс деловой активности в промышленности еврозоны упал до 51,5 пункта при ожиданиях 52 пункта, а в сфере услуг снизился до 53,1 пункта при ожиданиях легкого падения до 53,6 пункта.

Нефть через падение выражает неуверенность в том, что ОПЕК+ способна договориться о новом соглашении о сокращении добычи сырья. МЭА уточняет свои прогнозы, ожидая роста добычи вне ОПЕК в текущем году на 2,3 млн б/с по сравнению с предыдущей оценкой полгода назад на уровне 1,8 млн б/с прироста. Рост спроса в будущем году составит лишь 1,3 млн б/с дополнительного потребления по сравнению с 1,5 млн б/с полгода назад. Соответственно, рынок может предоставить более убедительные стимулы для ОПЕК+, чтобы участники соглашения смогли принять необходимое решение. Вероятность падения котировок в район $55-58 существенно возросла, считает А.Кочетков.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена отметил опасения инвесторов, что власти США и Китая на саммите G20 не смогут достичь договоренности по урегулированию торгового конфликта между странами. В настоящий момент ряд экспертных организаций уже понизил прогнозы по темпам роста мирового ВВП и ВВП Китая в связи с неурегулированностью этого торгового конфликта. В Европе попытки коррекции индексов вверх сдерживаются опасениями инвесторов по поводу дефицитного бюджета и перспектив Brexit. Планируется, что вопросы Brexit будут обсуждаться в воскресенье на саммите ЕС.

По оценкам аналитиков компании "Алор брокер", нефть Brent в результате обвала в пятницу достигла цели снижения, опустившись ниже $60 за баррель. С точки зрения техники, котировки ломают долгосрочный восходящий тренд с 2016 года. Это открывает ценам дорогу в район как минимум $42. Однако "медвежий сценарий" маловероятен, для этого нет фундаментальных предпосылок. С текущих уровней можно ожидать появления накоплений, которые подготовят цены к рывку наверх к $80 за баррель. "Быки" поставили все на карту в виде заседания ОПЕК 6 декабря: от картеля рынок ждет сигнала к сокращению добычи, и есть уверенность, что он его получит. ОПЕК не может оставить "черное золото" в беде, ведь даже Америке не выгодны слишком низкие цены, так как многие сланцевые предприятия становятся убыточными. Разворот наверх простым не будет, вероятны сильные откаты и нервные торги. Главное для "быков" - накопить сил и чтобы ОПЕК не подвел, полагают эксперты "Алор брокер".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-9,2%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-7,4%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4,4%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,9%).

Подорожали бумаги "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+2,9%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+1,7%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) сообщила в пятницу о включении с 21 декабря в базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС депозитарных расписок на акции "Лента Лтд" взамен исключаемых акций ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК). При этом в лист ожидания на исключение из состава индекса МосБиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR).

GDR "Ленты" по итогам торгов в пятницу не изменились в цене, бумаги "Объединенной вагонной компании" упали на 2,5%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,433 млрд рублей (из них 10,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).